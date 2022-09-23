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Giriş Tarihi: 23.9.2022 15:40

Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması!

Ali Koç’tan yabancı hakem açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliğii toplantısından sonra yabancı hakem konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), İstanbul'da düzenlenen genel kurulu sona erdi.

Avrupa kulüp temsilcilerinin Çırağan Otel'de bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi, toplantının çok verimli ve pozitif bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Al-Khelaifi, Avrupa'daki bazı kulüplerin desteğini sürdürdüğü Avrupa Süper Ligi hakkında, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen takımlar, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve kazandıkları başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak." dedi.

ALİ KOÇ: "BU SEZON YABANCI HAKEM DENENEBİLİR"

ECA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir gazetecinin "Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi" sorusunu, "Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde yanıtladı.

Türkiye'de maçların çok durduğuna ve 8-10 dakika normal sürede Avrupa'daki maçlara kıyasla zaman kaybı yaşandığını belirten Koç, Avrupa'daki maçların ise daha akıcı geçtiğini söyledi.

DÜNYA KUPASI NEDENİYLE LİGLERE VERİLECEK ARA

ECA Başkan Yardımcısı Edwin Van Der Sar ise Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle ülkelerde liglere ara verilmesiyle ilgili olarak, "Şartlara ayak uydurmak zorundayız. Kolay değil ama kulüpler gereken planlamayı yapacaktır. Dünyanın en iyi futbolcuları Katar'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

ECA Yönetim Kurulu Üyesi Lina Souloukou ise kadın futbol kulüplerinin de artık ECA üyesi olabileceğini ve ECA bünyesinde bir birim kuracakları kadın futbolunun destekleneceğini söyledi.

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Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması!
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