Çılgın proje!

UEFA'nın sürpriz planı dünya gündemine oturdu. The Guardian'da yer alan habere göre UEFA, Süper Kupa mücadelesini final-four sisteminde düzenlemeyi planlıyor. Yeni projeyegöre; ŞampiyonlarLigi şampiyonu veAvrupa Ligi'ni kazanantakım arasındaoynanan dev finale,Konferans Ligi şampiyonu veAmerikan Futbol Ligi (MLS)şampiyonu da dahil edilecek. Böylece organizasyon dörtlü turnuvaya dönüştürülecek. Projenin amacının ABD pazarına açılmak olduğu belirtiliyor. Bu radikal fikrin uzun süredir UEFA'nın masasında durduğu ifade ediliyor.