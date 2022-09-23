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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Çılgın proje!

Çılgın proje!
UEFA'nın sürpriz planı dünya gündemine oturdu. The Guardian'da yer alan habere göre UEFA, Süper Kupa mücadelesini final-four sisteminde düzenlemeyi planlıyor. Yeni projeye göre; Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Avrupa Ligi'ni kazanan takım arasında oynanan dev finale, Konferans Ligi şampiyonu ve Amerikan Futbol Ligi (MLS) şampiyonu da dahil edilecek. Böylece organizasyon dörtlü turnuvaya dönüştürülecek. Projenin amacının ABD pazarına açılmak olduğu belirtiliyor. Bu radikal fikrin uzun süredir UEFA'nın masasında durduğu ifade ediliyor.

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Çılgın proje!
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