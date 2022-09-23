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Giriş Tarihi: 23.9.2022 08:59 Son Güncelleme: 23.9.2022 09:02

Fenerbahçe rekora koşuyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe rekora koşuyor

Fenerbahçe yıllar sonra yeniden gol peşinde... 2013-14'te Ersun Yanal ile şaha kalkan Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus’un yönetiminde bir kez daha hem golleri hem de futbolu ile göz dolduruyor.

Fenerbahçe, en son bol gollü galibiyetleri 2013/14 sezonunda Ersun Yanal önderliğinde yaşamıştı. O dönem 74 puan toplayarak sarı-lacivertli takımı şampiyon yapan Yanal, 40 resmi maçta 79 gol bulmuştu.

Göze hoş gelen hücum futbol dönemi 9 sene sonra Fenerbahçe'ye tekrardan geldi. Jorge Jesus ile birlikte rüzgârı arkasına alan Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa'da taraftarın yıllardır özlemle beklediği futbolu oynamaya başladı.

Bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3'üncü takım konumunda olan Kanarya, (1-PSV: 4, 2-Celtic: 3.57, 3-Fenerbahçe: 3.33) en son bu özlenen futbolu 9 sene önce sahneye koymuştu.

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Fenerbahçe rekora koşuyor
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