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Giriş Tarihi: 23.9.2022 15:43 Son Güncelleme: 23.9.2022 15:45

Jose Mourinho'dan büyük sürpriz! Rapçi Stormzy'nin yeni klibinde oynadı...

Jose Mourinho’dan büyük sürpriz! Rapçi Stormzy’nin yeni klibinde oynadı...

Roma'nın tecrübeli Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz rapçi Stormzy'nin yeni şarkısı Mel Made Me Do It için çekilen klipte yer aldı.

Futbol dünyasının en renkli simalarından biri olan Jose Mourinho ünlü rap yıldızı Stormzy'nin son klibinde rol aldı. 'Mel Made Me Do It' adlı şarkıda Mourinho'nun sözleri de yer aldı.

KONUŞMAMAYI TERCİH EDERİM

Stormzy'nin rap şarkısında Jose Mourinho'nun ikonikleşen 'I prefer not to speak. If I speak, I will be in big trouble' (Konuşmamayı tercih ederim. Konuşursam başım büyük belaya girer.) sözlerine gönderme yapıldı. Mourinho futbol sahalarında gösterdiği ve kendisiyle özdeşleşen sus işaretini de klipte yapmayı ihmal etmedi.

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Jose Mourinho'dan büyük sürpriz! Rapçi Stormzy'nin yeni klibinde oynadı...
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