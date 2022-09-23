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Giriş Tarihi: 23.9.2022

‘Mantaliteyi beğendim’

‘Mantaliteyi beğendim’

Kuntz: “Defansif anlamda iyi değildik. Önemli hatalar yaptık ve bunlar da gole sebebiyet verdi. Ders çıkarmalıyız.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg mücadelesinde oyuncularının büyük hatalar yaptığını söyledi. Tatmin edici bir maç olmadığını vurgulayan Alman çalıştırıcı şöyle devam etti: "Karşılaşmada iyi şeyler de kötü şeyler de oldu. Ancak kötülükler daha fazlaydı. Her şeye rağmen Uluslar Ligi'nde yükselmeyi başardık. Eğer kaybetseydik o zaman geri gitmiş olacaktık. Takımın mantalitesini beğendim. Her geri düştüğümüzde dönmesini bildik. Defansif anlamda iyi değildik. Büyük hatalar yaptık ve bunlar da gole sebebiyet verdi. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Olağan dışı bir maç oynadık. Merih karşılaşmadan bir gün önce, Ozan Kabak ise 3 saat önce sakatlandı..."

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‘Mantaliteyi beğendim’
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