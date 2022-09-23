‘Mantaliteyi beğendim’

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg mücadelesinde oyuncularının büyük hatalar yaptığını söyledi. Tatmin edici bir maç olmadığını vurgulayan Alman çalıştırıcı şöyle devam etti: "Karşılaşmada iyi şeyler de kötü şeyler de oldu. Ancak kötülükler daha fazlaydı. Her şeye rağmen Uluslar Ligi'nde yükselmeyi başardık.Her geri düştüğümüzde dönmesini bildik. Defansif anlamda iyi değildik. Büyük hatalar yaptık ve bunlar da gole sebebiyet verdi. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Olağan dışı bir maç oynadık.