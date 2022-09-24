65 bin euro+iki kampa F.Bahçe’ye ‘Topuk’ladı!

A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 3-2 yenik duruma düştüğünde 87. dakikada sahneye çıkan İsmail Yüksek, füzesi ile hem beraberliği getirdi hem de Türkiye'yi B Ligi'ne yükseltecek puanı kazandırdı. Bu sezon F.Bahçe'de performansı artan oyuncunun milli takımdaki golü ile birlikte gözler de İsmail'in kariyerine çevrildi.genç futbolcunun transfer ediliş sürecinde eski kaptan ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun payı çok büyük.Gölcük forması giyerken Fenerbahçe'de dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun dikkatini çeken İsmail Yüksek için hemen girişimler başladı. Oyuncu ile vakit kaybetmeden temas kuran ve ardından da kulübü ile masaya oturan