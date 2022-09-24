65 bin euro+iki kampa F.Bahçe’ye ‘Topuk’ladı!

3 sezon önce Emre Belözoğlu’nun 3. Lig ekibi Gölcükspor’da keşfettiği İsmail, F.Bahçe’nin teklifini hemen kabul etti. Dönemin sportif direktörü Belözoğlu 65 bin Euro (1.1 milyon TL) artı Topuk Yaylası Tesisleri’nde iki dönem ücretsiz kamp karşılığında transferi bitirdi
A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 3-2 yenik duruma düştüğünde 87. dakikada sahneye çıkan İsmail Yüksek, füzesi ile hem beraberliği getirdi hem de Türkiye'yi B Ligi'ne yükseltecek puanı kazandırdı. Bu sezon F.Bahçe'de performansı artan oyuncunun milli takımdaki golü ile birlikte gözler de İsmail'in kariyerine çevrildi. Üç sezon önce 3. Lig ekibiGölcükspor'dan F.Bahçe kadrosunakatılan genç futbolcunun transfer ediliş sürecinde eski kaptan ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun payı çok büyük.
BELÖZOĞLU KAÇIRMADI
Gölcük forması giyerken Fenerbahçe'de dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun dikkatini çeken İsmail Yüksek için hemen girişimler başladı. Oyuncu ile vakit kaybetmeden temas kuran ve ardından da kulübü ile masaya oturan Belözoğlu, 65bin Euro bonservis bedelinin yanısıra Topuk Yaylası'nda iki dönemücretsiz kamp karşılığında oyuncuyasarı-lacivertli formayı giydirdi.