Arda’yı egosu yüzünden oynatmıyor!

döneminde Galatasaray'da adını efsane futbolcular arasına yazdıran, kramponlarını astıktan sonra da teknik direktörlüğe başlayan Ümit Karan,'un konuğu oldu. Şu anda 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u çalıştıran 45 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde yaşadıklarından Süper Lig'e bakışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Karan ile yaptığımız uzun sohbetten öne çıkanlar:Geçen sene neredeyse hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar yıldız alınmasını enteresan buldum. Ama kaliteli isimler, Galatasaray şu an kadro anlamında ligin en iyi takımı durumunda. İcardi ne verir onu tam bilemedim, son 15 dakikada oyuna girdi, biraz izlemek lazım.Gomis'i seven çok ama ben fiziksel anlamda yetersiz buluyorum; 45-50-60 dakika çıkartır ama onun dışında zor. Okan hoca daha önceki maçlarda da Seferovic'le başlayıp sonra Gomis'le devam etti. Seferovic'in de iyi santrfor olduğunu düşünüyorum.Galatasaray az farkla da olsa maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe şu an kolay rakiplerle oynadı amaHep ligin en iyileriyle oynadı. Bana göre Konya şu an ligin en iyi ikinci, üçüncü takımı Başakşehir'le beraber.Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır.Gerçekten çok büyük sıkıntı var. Öncelikle biz bireysel antrenman çok yapıyorduk mesela. Ben idmandan sonra 30-40 dakika sadece gol vuruşu çalışırdım. Şimdiki oyuncularda öyle bir istek yok ki!Biz yurt dışından bulabileceğimiz iyi oyuncular varsa getireceğiz, altyapıya önem vermeyeceğiz! Maalesef bu belli oldu artık Türkiye'de.Teknik direktör olarak hedefleriniz nelerdir?İlk yurt dışında başladım bu işe. Shkupi ile Avrupa kupalarına gittim 2 sene üst üste, UEFA kupalarına katıldım. Yurt dışında yapınca burada bir değer göremedik. Hedefimiz herkesin olduğu gibi A Milli Takım ve Galatasaray.Tabii ki ben kendimi oraya layık görüyorum. 10 senedir çalışıyorum ve tecrübelendim. Alt liglerden çıkıp gelmiş olacağım, Süper Lig'e bir anda girmiş olmayacağım ki! Şimdi bakıyorsun bazı futbolcular futbolu bıraktığı anda Süper Lig'de hoca oluyor. Ama çalışman, tecrübe kazanman lazım. Oyuncuyla iletişim çok farklı bir şey.Yüzde yüz futbolculuk, hiç tartışmam bile! Futbolcuyken o kadar rahattım ki hoca olarak öyle olmuyor. Maçı düşünüyorsun, oyuncuları düşünüyorsun; hasta mı, yemek yedi mi, karnı mı ağrıyor, zor iş… Hocayken 30 kişiyi düşünüyorsun, futbolcuyken sadece kendimden sorumluydum. Ben çok rahat bir futbolcuydum. Son dakika sahaya çıkardım, golümü atar yatardım.Kulübün yapısı çok doğru vedüzgün yönetiliyor. Ödemeler aslaaksamaz, 1 dakika bile gecikmez.2. Lig'de ama bence çok daha üstliglerde olması lazım. Özelliklestadımız açıldıktan sonra kulüpyapısı olarak, tesis olarak, stat olaraküst liglerde olması gerektiğinidüşündüğüm kulüplerdenbir tanesi.Kerem'in 2. Lig'den direktSüper Lig'e gelmesi, orada oynayanfutbolcuları da heveslendiriyor.Erzincan bir futbolcu için harikabir yer. İstanbul gibi değil, tamamenfutbol odaklı yaşayabileceğinbir yer. Muhammed Demirci geçensene bizden çıkış yaptı, Beşiktaş'tayapamadığı çıkışı Erzincan'da yaptı.Özellikle genç, kendini göstermekisteyen, çıkış yapmak isteyen futbolculariçin doğru adres.Türk hakemleri sizce nasıl?Derbilere yabancı hakem gelmeli mi? Siz bir de alt liglerdeki hakem performanslarını görseniz, daha da kötü. İnanılmaz hatalar yapılıyor. Bunlara alıştık artık. İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz ama yok ki başka ne yapalım! Yabancı hakem çözüm değil. Biz niye her şeyi yabancılarda arıyoruz? Kendi hakemlerimizi düzeltelim… Hakemler haftada 3 gün kendi maçını izleyecek, izlemezsen düzelemezsin. Gerekiyorsa zorla izleteceksin. Futbol zaten hata oyunu ama sen bu eğitimi vereceksin. Hep yurt dışı, yurt dışı. Ne faydasını gördük ki.Takım'ın hocası yüzde yüz yerli olmalı. Sen Milli Takım'da bir Alman oyuncuyu oynatabiliyor musun? Milli Takım'a neden yabancı getireyim ki, o zaman biz işi bırakalım.hastası bir adamım. Fenerbahçe maçları çok özeldi benim için. O duyguyu tribünde yaşayamıyorum. Derbide sahada olmak bambaşka.sezon çok iyi transferler yapıldı. Kağıt üzerinde en iyisi isim İcardi ama tabii daha izleyemedik.dönüp bakınca hayatımda pişmanlık yok ama biraz daha düzenli yaşayabilirdim. Çok hızlıydım, biraz yavaşlayabilirdim.yarış G.Saray ve F.Bahçe arasında geçer, arkasından da Başakşehir ve Konyaspor'u yazarım.