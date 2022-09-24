Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması! "Bir görüşmemiz olmadı"

Milli maçlar için lige verilen arada İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çok önemli pozisyonlara girdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Seyirci atmosferinde lig kalitesinde maç olsun istiyorduk. Bugün de bu ortaya çıktı. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazırlık maçı olsa da önemli bir sayıyla maçı seyredip destek verdiler. Güzel bir oyun oldu. İstanbulspor da oyun olarak iyi işler yaptı. Oyunun kalitesi iyi oldu. 2 gol attık ama 7-8 pozisyondan yararlanamadık. Bunları da attığımızda bizim için önemli olacak. Bizim için önemli olan konulardan biri Icardi ve Mata'nın bir maç görmesiydi. Midtsjö ve Dubois gibi sakatlık sonrası süre bulamamış oyuncular bugün süre aldılar. Akademimizden oyuncular oynattık. Bugün için en önemli mutluluğumuz buydu. Bugünün geneli bizim için güzeldi. Hazırlık maçı da olsa her maç bizim için önemli. Kazanarak bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.