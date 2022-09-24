Stefan Kuntz'dan Faroe Adaları yorumu! "Yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık"

Stefan Kuntz, Faroe Adalı bir gazetecinin, "Türkiye, daha önce burada oynadığı maçta Faroe Adaları ile berabere kaldı. Bu sefer de böyle bir ikram olur mu?" sorusuna, "Siz Türk medyasını tanımıyorsunuz herhalde." yanıtını verdi.

Toplantının son bölümünde Stefan Kuntz, Faroe Adaları'nda bugün denize giren bir kişiyi gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi. Faroe Adaları medya sorumlusu da bunun üzerine Kuntz'a, "Bizim için bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Milli takımdaki tüm oyuncular bugün yüzdü." sözlerini kullandı.