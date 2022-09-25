Ahmet Nur Çebi’den Valerien Ismael’e: İstersen sözleşmeni uzatalım

Beşiktaş'ta Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberlikleri sonrasında teknik direktör Valerien İsmael de eleştirilere maruz kalmıştı. Siyah-Beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, birçok spekülasyonun döndüğü noktada devreye girdi.
Çebi, Ümraniye'ye çıkarma yaparken burada üçlü bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Valerien İsmael'in katıldığı zirvede, Fransız çalıştırıcı takımın durumuna dair bilgileri iletti.
İsmael, eksiklerin dönüşüyle birlikte daha iyi bir noktaya çıkacaklarını söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi de 46 yaşındaki teknik adama, "Yönetim olarak her zaman arkanızdayız. Sana güveniyoruz, istersen sözleşmeni uzatalım. Eleştirilere kulak asmayın. Sadece işinize bakın. Sizinle birlikte bu sezon şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.