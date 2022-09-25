Ahmet Nur Çebi’den Valerien Ismael’e: İstersen sözleşmeni uzatalım

İsmael, eksiklerin dönüşüyle birlikte daha iyi bir noktaya çıkacaklarını söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi de 46 yaşındaki teknik adama, "Yönetim olarak her zaman arkanızdayız. Sana güveniyoruz, istersen sözleşmeni uzatalım. Eleştirilere kulak asmayın. Sadece işinize bakın. Sizinle birlikte bu sezon şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.