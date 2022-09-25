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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Kadro değişiyor

Kadro değişiyor
Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselen Türkiye, C Ligi'nde son karşılaşmasına bugün deplasmanda Faroe Adaları karşısında çıkacak. Millilerimizin kadrosu son oynanan Lüksemburg maçına göre büyük ölçüde değişime uğrayacak. Sakat Çağlar'ın yerine Ozan Kabak'ın stoperde görev alması planlanırken, Enes Ünal'ın yerine Serdar Dursun'un oynaması bekleniyor. Orkun Kökçü'nün yerine de Tolga Ciğerci şans bulacak. Ayrıca kalede Altay Bayındır, Uğurcan Çakır'dan eldivenleri alacak. İrfan Can Kahveci'nin de karşılaşmaya 11'de başlayacağı kaydedildi.

MİLLİLER STRES ATTI
A Milli Takım, dün Faroe Adaları'nda yürüyüş yaptı. Teknik ekip ve futbolcular, konakladıkları otelden, başkent Torshavn'ın önemli turistik noktaları olan Skansin Kalesi ve Deniz Feneri'ne kadar yürüdü. Yürüyüşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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Kadro değişiyor
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