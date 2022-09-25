TRT 1 CANLI YAYIN İZLE! Bu akşam A Milli Futbol takımımız, Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorusu ile birlikte, TRT 1 canlı yayın izle ekranı araştırmasını yapıyor. İşte, TRT1 canlı izle ekranı ve Türkiye Lüksemburg maçı TRT1 canlı yayın şifresiz izle seçeneği
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FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Törsvollur Stadı'nda oynanacak Faroe Adaları - Türkiye maçı, 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 21:45'te başlayacak.
FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Serhiy Boiko'nun yöneteceği Faroe Adaları - Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.