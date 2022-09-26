Adalarda ışıksızım!

Davidsen ve Edmundsson kötü futbolun cezasını keserken Serdar Gürler'in golü teselli olmadıFaroe Adaları, o kadar zayıf bir takım ki son 10 yılda sahasında sadece 8 galibiyet alabildi. İşte Kuzey ekibinin evinde yendiği takımlar: Litvanya, Moldova, Liechtenstein, Andorra, Malta, Yunanistan, Estonya ve son olarak Türkiye.MilliTakımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, futbolcuları eleştirdi. Altıntop, "Koşmazsanız, kafanızı ve ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bu maçta bu görüntüyü veriyoruz. Kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza hissettireceğiz" dedi.Kuntz: Durumumuz acıtıcı ve üzücü. Bu durum beni daha fazla motive etti. Hoca değişikliği ile bir şeylerin düzelmesini beklemek gerçekçi değil. İstifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmüyorumMilli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından yaptığı açıklamada kendisine yönelik eleştirileri doğru bulduğunu, ancak oyuncuları suçlamanın yanlış olacağını söyledi. Alman çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Belirli şeyler söylemek gerekirse her takım en iyi oyuncuları yerine yenilerini koymakta zorlanıyor.Bir teknik direktör değişikliğinden bahsetmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım.Hocanın değişmesini bekleyerek bir şeylerin düzelmesini düşünmek çok gerçekçi olmaz.Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti. İstifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmüyorum."FAROE Adaları karşısında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrası gözler Stefan Kuntz'a çevrildi. Futbolseverler, Alman hocaya büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:Böyle rezalet, böyle skandal tarihimizde görülmedi. Kuntz istifa edecek.Yol yakınken Stefan Kuntz'dan kurtulmamız lazım.Teşekkür edip vedalaşma zamanı. Güle güle Kuntz.Takımda ruh yok. Kuntz macerasına son verilmeli. Yerli ve milli şart.