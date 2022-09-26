Adalarda ışıksızım!

Hava ve saha koşulları kötüydü, önemli eksikler vardı… Ancak hiçbirisi FIFA sıralamasında 125. olan rakibe boyun eğmenin mazereti olamaz. Ay-Yıldızlılar, 50 bin nüfuslu bir ülkenin adı sanı duyulmamış isimlerden kurulu takımına karşı hiçbir varlık gösteremedi ve haklı bir yenilgi aldı!
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EVİNDE SON 10 YILDA SADECE 8 KEZ KAZANDI
Faroe Adaları, o kadar zayıf bir takım ki son 10 yılda sahasında sadece 8 galibiyet alabildi. İşte Kuzey ekibinin evinde yendiği takımlar: Litvanya, Moldova, Liechtenstein, Andorra, Malta, Yunanistan, Estonya ve son olarak Türkiye.
ALTINTOP'TAN FUTBOLCULARA BÜYÜK ELEŞTİRİ
MilliTakımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, futbolcuları eleştirdi. Altıntop, "Koşmazsanız, kafanızı ve ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bu maçta bu görüntüyü veriyoruz. Kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza hissettireceğiz" dedi.
MOTİVE OLDUM ASLA VAZGEÇMEM
Kuntz: Durumumuz acıtıcı ve üzücü. Bu durum beni daha fazla motive etti. Hoca değişikliği ile bir şeylerin düzelmesini beklemek gerçekçi değil. İstifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmüyorum
Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından yaptığı açıklamada kendisine yönelik eleştirileri doğru bulduğunu, ancak oyuncuları suçlamanın yanlış olacağını söyledi. Alman çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Burada bahaneüretmemek lazım. Belirli şeyler söylemek gerekirse her takım en iyi oyuncuları yerine yenilerini koymakta zorlanıyor. Keşkedaha fazla bir araya gelebilseydik. Bir teknik direktör değişikliğinden bahsetmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk MilliTakımı'nın realitesi bu. Hocanın değişmesini bekleyerek bir şeylerin düzelmesini düşünmek çok gerçekçi olmaz. Durumumuz acıtıcıve üzücü. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti. İstifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmüyorum."
YERLİ VE MİLLİŞART!
FAROE Adaları karşısında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrası gözler Stefan Kuntz'a çevrildi. Futbolseverler, Alman hocaya büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:
Böyle rezalet, böyle skandal tarihimizde görülmedi. Kuntz istifa edecek.
Yol yakınken Stefan Kuntz'dan kurtulmamız lazım.
Teşekkür edip vedalaşma zamanı. Güle güle Kuntz.
Takımda ruh yok. Kuntz macerasına son verilmeli. Yerli ve milli şart.