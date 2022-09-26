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Giriş Tarihi: 26.9.2022 13:26 Son Güncelleme: 26.9.2022 13:58

Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor, Trondsen’in sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Oyuncuya fesih bedeli olarak 11 taksit halinde 1.25 milyon Euro ödeneceği bildirildi.

Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500 EUR fesih tazminatı ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Trondsen'e teşekkür mesajı yayınladı: "Anders Trondsen'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

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Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti!
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