Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Watford'da Slaven Bilic dönemi
Giriş Tarihi: 26.9.2022 16:19

Watford'da Slaven Bilic dönemi

AA
Watford’da Slaven Bilic dönemi

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük görevine Hırvat Slaven Bilic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen Galli teknik adam Rob Edwards ve ekibiyle yolların ayrıldığı, yerine Bilic ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 54 yaşındaki Hırvat teknik adam ve ekibiyle 18 aylık sözleşme imzalandığı da ifade edildi.

Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, sonrasında West Ham United, El-Ittihad, West Bromwich Albion ve son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı. Watford, ligde 10 maç sonunda topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kritik kararlar için bugün toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
Son dakika | Eşcinsel uygulamasında bir hakim! Şantaj iddiası garip ilişki yumağını ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Watford'da Slaven Bilic dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA