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Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:49

Göztepe Başkanı Ankersen sahaya indi!

DHA
Göztepe Başkanı Ankersen sahaya indi!

Spor Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Pendikspor'un rakibi olacak Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen sahalara indi.

Milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Pendikspor'un rakibi olacak Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen sahalara indi. Sezon başında kurucu ortağı olduğu Sport Republic şirketinin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini almasının ardından Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olan Ankersen, takımla yakından ilgilendi. Hırvat Sportif Direktör Ivan Mance ile birlikte Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Ankersen, teknik ekip ve futbolculara moral verip başarı diledi.

Londra'dan İzmir'e gelen Rasmus Ankersen'in dönem dönem hem idmanları hem de maçları takip edeceği bildirildi. Pendikspor maçından mutlak galibiyet beklediğini takıma ileten Ankersen, yeni teknik direktörün resmi imzayı atmasının ardından İzmir'den ayrılacağı kaydedildi. Teknik direktörlük için Ekrem Dağ ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların Pendikspor deplasmanına genç çalıştırıcı ile çıkacağı da kaydedildi.

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Göztepe Başkanı Ankersen sahaya indi!
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