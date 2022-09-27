Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Hamit Altıntop'a olay sözler! "Türk halkına saygısızlıktır"
Giriş Tarihi: 26.9.2022 16:51 Son Güncelleme: 27.9.2022 08:08

Son dakika haberi: Hamit Altıntop'a olay sözler! "Türk halkına saygısızlıktır"

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

Son dakika haberi: UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında, daha önce B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından ise TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un açıklamaları büyük tepki topladı. O isim de Hamit Altıntop'un açıklamalarını bu sözlerle eleştirdi. İşte o açıklamalar...

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında, daha önce B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

Karşılaşmanın ardından ise TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un açıklamaları büyük tepki topladı.

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

İşte Hamit Altıntop'un açıklamaları:

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

Alınan bu yenilgi sonrası takımdan ayrılması gündeme gelen Stefan Kuntz'a dair konuşan Altıntop "Biz yola devam ediyoruz, biz kararlıyız burada hiç bir soru işareti var mı? Ben diyorum ki benim bu yorumum bu iddiayı kapatır..." derken Hamilt Altıntop'un bu açıklamaları yaptığı esnadaki tavırları gündem oldu.


Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

Yayın yapılan masaya vurarak ve oldukça sert bir mizaçla konuşan Hamit Altıntop'un tavırları sosyal medyada oldukça tartışıldı.

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

"Bunun 115 yerde gündem olması başka ne olabilir ya? Ben sorumluyum ya ben sorumluyum diyorum biz hoca ile devam ediyoruz. Arkadaşlar gündeme gelir gelmez gerçek bu. Başkan ve sorumlu kişi yönetimdir federasyonda biz buradayız ve hocayla devam ediyoruz."

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

"Siz bana dersiniz Hamit Bey bu yeterli değil bunu kabul etmiyoruz, tamam düşünürüz tartışırız. Bir iddia geldi biri diyor ki bir haber geldi."

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

"Hocamız haber bekliyor oradan beklemiyor da buradan haber bekliyor. Bunun kime bir faydası var ya he? Çünkü çocukların ne kadar desteğe ihtiyacı olduğunu görmüyor muyuz?"

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

"Bir Eren Elmalı'nın gelişim içinde olduğunu, bir İsmail'in profesyonelliğini kavramanı tam anlaması için hangi geçişte olduğunu görmüyor muyuz?"

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

"Kerem çok iyi bir sezondan sonra bunun devamını getirmek için daha güçlü, daha çok çalışmak istemediğini görmüyor muyuz? Rıdvan'ın kültür lig, dil değişimine girdiğini görmüyor muyuz? Onların bize ihtiyaçları var."

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

"Biz bunların gayreti içindeyiz, yoksa tabii ki kupalara katılmak başarı elde etmek istiyoruz. Ama daha çok derdim benim özellikle Van'daki 10 yaşındaki çocukta bu sisteme inanması ben yetenekliysem azmimle başarıyı elde edebilirim, doğru yere gelebilirim demesi."

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu da Hamit Altıntop'un açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

Çorlu, "Oraya koşarak gelip, elini 10 kere masaya vurmak Türk halkına da Türk futbolseverlere de saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Hamit Altıntop’a olay sözler! Türk halkına saygısızlıktır

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Son dakika haberi: Hamit Altıntop'a olay sözler! "Türk halkına saygısızlıktır"
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