Son dakika haberi: Hamit Altıntop'a olay sözler! "Türk halkına saygısızlıktır"

Alınan bu yenilgi sonrası takımdan ayrılması gündeme gelen Stefan Kuntz'a dair konuşan Altıntop "Biz yola devam ediyoruz, biz kararlıyız burada hiç bir soru işareti var mı? Ben diyorum ki benim bu yorumum bu iddiayı kapatır..." derken Hamilt Altıntop'un bu açıklamaları yaptığı esnadaki tavırları gündem oldu.



