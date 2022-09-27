Son dakika haberi: Olay Milli Takım iddiası! "Bu eğer doğruysa..." | Ahmet Çakar'dan flaş ifadeler

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında, daha önce B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. SABAH Spor yazarları, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Levent Tüzemen de Lüksemburg ile berabere kalıp Faroe Adaları'na kaybeden A Milli Takım'ın durumunu masaya yatırdı. Milli Takım ile ilgili ortaya atılan olay iddiayla ilgili usta yorumcu Ahmet Çakar, "Bu iddia eğer doğruysa vahim" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...
SORU: TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, "Kuntz devam edecek. Bu konuda kararlıyız" dedi. Bu sözlere yorumunuz nedir?
GÜRCAN BİLGİÇ: Hamit Altıntop bu işin içinde ve başında. Bizim görmediğimiz bir şey biliyor demek ki. Sahadaki oyunu soruyorsunuz, o altyapılardan bahsetmeye başlıyor. Oyunun ve yönetimin sıkıntısının farkında. Doğru bakış açısına sahip değil bence. Kuntz'un planı bu takımı geliştirmek ve büyütmek için yetersiz. İyi arkadaş olmak veya iyi niyetli olmak sorunları çözmeyecek. Daha analitik bir bakış açısına ve değerlendirmeye ihtiyaç var. Milli Takım deneme tahtası şu anda. Bunun hesabı verilmeli.
LEVENT TÜZEMEN: Türk Milli Takımı'nın Faroe Adaları'na kaybetmesi tam bir rezalet. Hamit Altıntop'a sormak lazım, Kuntz gerçekten bir Alman mı? Bu ülkeye Derwall, Feldkamp ve Daum geldi, üçü de çalıştırdıkları takımlara bir ekol getirdi ve şampiyonluk yaşadı. Alman denilen Kuntz'un Milli Takım'a gözle görülür kazandırdığı bir oyun planı yok. Oyuncu seçimlerini yapboz şekilde belirliyor, oyuncular sahada 'saldım çayıra mevlam kayıra' felsefesiyle oynuyor. Faroe rezaletinden sonra Kuntz ile yola devam etmek Altıntop adına doğru olabilir ama Türk insanının duygularını da gözden geçirmesi gerekir. Hamit Altıntop'un masaya yumruk vurarak öfkeli tavır takınması bir TFF yöneticisine hiç mi hiç yakışmadı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Milli Takım ile ilgili görüşlerim hep aynıdır. Belli bir oturmuş sistemimiz olmadığı için tek çaremiz kadro istikrarıdır. Bunu senelerdir yapamadık, Stefan Kuntz da başaramadı. Lüksemburg ve Faroe Adaları'ndan 5 gol yiyip 1 puan alan takımın teknik direktörüyle bu işi olumlu bir şekle dönüştürmek benim futbol mantığımla bağdaşmıyor.
BÖYLE RACON KESEMEZSİN!
AHMET ÇAKAR: Hamit Altıntop Türk futbolunun yönetimi için büyük bir talihsizliktir. Altıntop zamanında çok iyi bir futbolcu olabilir, hatta iyi de bir insan olabilir ama yaptığı tercihler, olaylara yaklaşımı tam bir skandal. Hiç kimse kimseyi kandırmasın, Kuntz'u Türk Milli Takımı'nın başına getiren kişi Hamit Altıntop'tur. Hangi gerekçeyle? Kuntz'un hangi kariyeriyle Hamit Altıntop onu Türk Milli Takımı'nın başına getirdi, anlayamıyoruz. Mal da ortada! Bizim Bozcaada kadar olan bir adaya yenildik. Bizim Tahtakale semtimiz kadar olan bir Lüksemburg'a puan kaybettik. Ondan sonra utanmadan bir de "Gruptan lider çıktık" diyorlar.
Daha vahim tablo ise şu; Faroe Adaları maçı bitmiş, kaybetmişiz, Hamit Altıntop efendi, devletin televizyonunda masaya vura vura 'yaaa'lı, 'yuu'lu konuşabiliyor. Bunun adı en basit ifadeyle; küstahlık ve cahilliktir. Türkiye kan ağlıyor, ada takımına yenilmişiz, Hamit Altıntop efendi, aklı sıra racon kesiyor. Zaten utanmazlara, haddini bildirmezseniz utanmazlıklar devam eder. Tıpkı Kuntz'un "Bir daha şaka yapmayacağım" diye söz verip sonradan komik duruma düşmesi gibi.
SAHADAKİ REZİLLİĞİ DE GÖZ ARDI ETMEYELİM
SORU: "Sahadaki oyuncular lig maçlarını düşünerek düşük performans gösteriyor" iddiası sizce doğru olabilir mi?
AHMET ÇAKAR: Bu iddia eğer doğruysa vahim. Bunu kanıtlamak kolay değil. Ben sonuca bakarım. Milyonlarca Euro'yu bir çırpıda alan adamlar topluluğu, boğaz tokluğuna oynayan oyunculardan kurulu Lüksemburg ve Faroe Adaları'na puan kaybediyorlarsa utanmalılar.
LEVENT TÜZEMEN: Milli davadan kaçacak oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında kötü oyunların iki nedeni vardı; 1-Milli Takım'ın bir oyun planı yoktu. 2-Örneğin; Ferdi, F.Bahçe'de sağ bek, sol bek oynarken neden orta alanda görev yaptı? Ozan Kabak kulübede otururken Tolga Ciğerci savunma oyuncusu olur muydu? Halil ile Enes gibi aynı tip oyuncular, birlikte oynamalı mıydı? Yani oyuncular verilen görevi yapmaya çalıştı ama oynadıkları bölgeler kendilerine ait değildi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben ona inanmıyorum. Ama futbolcuların sürekli değişik kadrolarla oynamaktan dolayı saha içinde şekillenen uyumsuzlukları onları olumsuz etkiliyor. İstediklerini yapamayınca demoralize oluyorlar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hiç alakası yok. Bu sonuçlar kadro için bir lekedir. Biz o kadar Kuntz'a yoğunlaştık ki sahadaki rezil performansı göz ardı ediyoruz. Son iki maçı da hocasız bile çıksalar kazanmalılardı. Sözleşme pazarlığına oturduklarında kendilerine bu maçlar hatırlatıldığında ne derler acaba? Takımın güven zincirinde sorunlar var. İki bekimiz Zeki ve Eren dibe vurmuşlardı. Topu ayağına alan, kendi bildiği kadar oynadı. Esas problem burada. "Kuntz'un planı yok" derken, futbolcuların performansına sırtını dayadığını söylüyoruz.
PORTEKİZ MAÇINDAN SONRA YOLLANMALIYDI
SORU: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar için ne yapmalı?
GÜRCAN BİLGİÇ: Mehmet Büyükekşi, Kuntz veya Altıntop'a üç soru sorduğunda ne olacağını görür. Birincisi, Lüksemburg'dan 3 gol yiyen takım, Fransa veya Hollanda'yı nasıl yendi? 2-Kendi takımında forma bulamayan oyuncuyu niye oynattın? 3-Son iki maçta planın neydi, neden olmadı? Aslında Faroe yenilgisi sonrası, "Türk futbolunun durumu bu" diyen birisi ile ben konuşmam bile.
AHMET ÇAKAR: Yapması gereken önce Kuntz'u göndermesi, sonra da Hamit Altıntop'a görevden el çektirmesi. Ayrıca Türk halkına da doğruyu söylesinler. Hakemler algoritmayla falan atanmıyor. "Algoritmayla atıyoruz" diyerek sözüm ona halka güven verip istediğinizi yapıyorsunuz. Mehmet Büyükekşi daha yeni, izleyeceğiz. Bakalım neler yapacak ya da neleri yapamayacak.
LEVENT TÜZEMEN: TFF Başkanı Büyükekşi, Nihat Özdemir'in süresini dolduracak. Eğer yeni yapılacak seçimde aday olur ve kazanırsa ilk işi Milli Takım yapısını baştan aşağı değiştirmek olacaktır. Milli Takım'ı özellikle bir Türk antrenör çalıştırmalı, alt milli takımlarda görev yapacak isimler hatırla gönülle belirlenmemeli.
Çünkü Milli Takımlar, iş ve işçi bulma kurumuna bağlı değil. Alt milli takımlara hizmet edebilecek kaliteli insanlar atanmalı. Başkan Büyükekşi'nin, Altıntop'un maç sonu masaya vurarak yaptığı konuşmadan rahatsız olup hesap sorması gerekir. Ayrıca Kuntz, rezalet Faroe yenilgisinin hesabını detaylı vermeli. Eğer vereceği bilgiler tatmin edici olmazsa istifası istenmelidir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Federasyon başkanı olsaydım, Kuntz ile Portekiz maçından sonra yolları ayırırdım. Teknik direktörler her zaman taktik hatalar yapabilirler. Ama ben Kuntz ile olmayacağını Portekiz maçındaki yazımda belirttim. Takımın alışık olmadığı bir 3'lü defans, orta sahanın ortasında ön libero özelliği olmayan iki oyuncu; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu, sol çizgide de o görev yerini oynaması mümkün olmayan Berkan… Ama bu maç rakip farkı artıramayıp biz penaltı kazanıp Burak Yılmaz kaçırınca her şey ona bağlandı ve Kuntz'un affedilmez hataları hasıraltı edildi.
YÜZDE 1 İHTİMAL BİLE YOK!
Faroe Adaları yenilgisi sonrası, "Türk Milli Takımı'nın gerçeği bu" diyerek istifa etmeyi yüzde 1 bile düşünmediğini söyleyen teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin odağında. Alman çalıştırıcı, Türkiye'nin başında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.