Son dakika haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi planlar belli oldu! İşte Ismael ve Jesus’un muhtemel 11’leri...

ERSİN YİNE KALEDE, NECİP DERBİDE OLMAK İSTİYOR

En fazla tartışılan mevkilerden biri de kale... 10 aydır oynamayan Mert Günok'un ameliyat olduğu dizinin diğerine göre daha yavaş hareket etmesi ve maç eksikliği sorun teşkil etti. Bu yüzden İsmael'in, Ersin Destanoğlu'na bir şans daha vermesi bekleniyor.