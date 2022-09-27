Son dakika haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi planlar belli oldu! İşte Ismael ve Jesus’un muhtemel 11’leri...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
2 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'da Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleye iki takım da 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.
Son gelişmeler sonrası da teknik direktör Valerien İsmael'in, İstanbulspor maçı 11'iyle Fenerbahçe karşısına çıkması bekleniyor.
Kale ve sağ kanatta değişiklikler yapmayı düşünen Fransız hoca, özellikle iki isimden beklediği iyi haberleri alamadı.
Sağ kanat için düşünülen Nathan Redmond'un elinde kırık oluşması, Ghezzal'ın da parmağındaki ağrının geçmemesi nedeniyle Muleka'ya yine 11 yolu açıldı.
ERSİN YİNE KALEDE, NECİP DERBİDE OLMAK İSTİYOR
En fazla tartışılan mevkilerden biri de kale... 10 aydır oynamayan Mert Günok'un ameliyat olduğu dizinin diğerine göre daha yavaş hareket etmesi ve maç eksikliği sorun teşkil etti. Bu yüzden İsmael'in, Ersin Destanoğlu'na bir şans daha vermesi bekleniyor.
Defansın göbeğinde ise Tayyip Talha ve Saiss'in oynaması muhtemel. Ancak özellikle Necip Uysal'ın son dönemdeki eleştirilere karşın çok hırslandığı ve yıllarca görev yaptığı Fenerbahçe derbisinde oynamak için ekstra antrenmanlar yaparak hocasının gözüne girmeye çalıştığı öğrenildi.
JESUS'UN TAKTİĞİ HAZIR
Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak kritik karşılaşma için günlerdir yardımcılarıyla birlikte çalışan teknik direktör Jorge Jesus, derbi için taktik planlarını da büyük ölçüde şekillendirdi.
Milli takımlardan dönecek oyuncularının takıma katılmasını bekleyen Portekizli hoca, hazırladığı analizleri perşembe gününden itibaren oyuncularıyla paylaşacak.
Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıkları Rennes karşısında son 30 dakikada ortaya konulan performans üzerinde çalışıyor.
İSMAİL, İRFAN CAN VE MERT HAKAN FORMAYA YAKIN
Özellikle orta sahayı kalabalık tutup rakibinin kanat aksiyonlarını kesmek isteyen Jesus, ileriye çıkışlarda da hız ve çabukluk bekliyor.
Bu karşılaşmada kurt hocanın, İsmail Yüksek'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan'ı 11'de düşündüğü ve dirençli, mücadele gücü yüksek, sert bir takım ile sahada olmak istediği öğrenildi.
Bu gelişmelerin ardından iki takımın muhtemel 11'leri netleşti.
İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel derbi 11'leri;
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Josef de Souza, N'Koudou, Muleka, Weghorst
FENERBAHÇE: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, Osayi-Samuel, Arao, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can, King, Valencia