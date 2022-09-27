Süper Lig’de yabancı rüzgarı! Sürede büyük artış oldu...

Bülent TİMURLENK

HAMİT ALTINTOP'UN PROJESİ ÇÖKTÜ

İtalya Serie A'da yabancı futbolcular yüzde 66.23 dakika süre alırken İtalyan oyuncular yüzde 33.77 sahada kaldılar. İtalya bu yüzden Dünya Kupası'na gidemedi mi diyeceğiz. Aynı kadro bir yıl önce Avrupa şampiyonu oldu. Lüksemburg'dan 3 gol yiyen 11'imizden 7 futbolcu yurt dışında forma giyiyor. Telafisi olmayan Portekiz maçında ilk kez denediği 3'lü defansı ve taktiği Almanca anlatan bir teknik direktörümüz ve yeterli olmayan Türkçe'si ile ciddi iletişim problemi olan Kuntz'u seçmiş Hamit Altıntop'umuz var. Süper Lig büyük sahne. O sahnede en yetenekli ve en profesyonel olanlar forma giyer. Demek ki yerli futbolcular yeterli değiller. 8+3 kuralına uymak için azami dikkat eden teknik adamlara kalsa kimse oyuncuların pasaportuna bakmaz. EURO 2024 kuraları öncesi bir önemi olmasa da Faroe Adaları'na kaybetmek bu teknik kadroya olan güveni sıfırladı. Stefan Kuntz'un geçen sezon Galatasaray'da görev yapan Torrent'ten hiçbir farkı yok. Hamit Altıntop'un projesi çökmüştür. Almanya'dan Türk Milli Takımı yönetilmez.