Eski teknik direktöründen Yusuf Yazıcı yorumu! "Hata etti"

"YUSUF ERKEN DÖNEREK HATA YAPTI"

Lig Radyo'ya konuşan Tekelioğlu, "Abdülkadir ve Uğurcan bana kalırsa çoktan Avrupa'ya gitmelilerdi. Ancak kesinlikle geç değil. Hâlâ gençler ve bunu başarabilecek kalitedeler. Yusuf Yazıcı ise erken dönerek bence hata yaptı. Keşke daha uzun süre Avrupa'da kalsaydı. Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Arsenal başta olmak üzere çok önemli kulübün gündemine gelmişken, bu kadar çabuk geri gelmesi doğru değil. Maalesef pek çok yetenekli oyuncumuz mental anlamda gelişim gösteremiyor, doğru ekiplerle çalışmıyorlar. Uzman diye destek aldıkları çoğu kişi, onlar üzerinden kazanç sağlıyor. Dolayısıyla seçici olmalılar ve kişisel gelişime kafa yormalılar" dedi.