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Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:08

Eski teknik direktöründen Yusuf Yazıcı yorumu! "Hata etti"

Eski teknik direktöründen Yusuf Yazıcı yorumu! Hata etti

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, yeni sezonda kiralık olarak Karadeniz ekibine geri dönen Yusuf Yazıcı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi yıldızların gelişiminde büyük rol oynamıştı. Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı ile ilgili dikkati çeken ifadelere imza attı.

"YUSUF ERKEN DÖNEREK HATA YAPTI"

Lig Radyo'ya konuşan Tekelioğlu, "Abdülkadir ve Uğurcan bana kalırsa çoktan Avrupa'ya gitmelilerdi. Ancak kesinlikle geç değil. Hâlâ gençler ve bunu başarabilecek kalitedeler. Yusuf Yazıcı ise erken dönerek bence hata yaptı. Keşke daha uzun süre Avrupa'da kalsaydı. Lille'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Arsenal başta olmak üzere çok önemli kulübün gündemine gelmişken, bu kadar çabuk geri gelmesi doğru değil. Maalesef pek çok yetenekli oyuncumuz mental anlamda gelişim gösteremiyor, doğru ekiplerle çalışmıyorlar. Uzman diye destek aldıkları çoğu kişi, onlar üzerinden kazanç sağlıyor. Dolayısıyla seçici olmalılar ve kişisel gelişime kafa yormalılar" dedi.

"İSMAİL İÇİN AĞIR DAVRANDILAR"

Gölcükspor'dan öğrencisi İsmail Yüksek hakkında da konuşan Sadi Tekelioğlu, "Birkaç antrenmanda İsmail'in potansiyeli hemen belli olmuştu. Özel bir oyuncu. O dönemde Trabzonspor da İsmail'i istedi. Ancak ağır davrandılar. Böyle olunca Fenerbahçe aldı. A Milli Takım seviyesine yükselmiş bir isim. Bence çok ciddi paralara Avrupa'ya gidebilir. Ancak çalışmaya devam etmeli" ifadelerini kullandı.

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Eski teknik direktöründen Yusuf Yazıcı yorumu! "Hata etti"
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