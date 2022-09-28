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Giriş Tarihi: 28.9.2022 11:40

Fatih Akyel'den flaş Hagi sözleri! “Çabuk soyun” dedi ve...

Fatih Akyel’den flaş Hagi sözleri! “Çabuk soyun” dedi ve...

Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Fatih Akyel, Gheorghe Hagi'yle ilgili ilginç bir anısını anlattı. “Gheorghe Hagi hayatta öyle bir şey yapmaz, ben hiç görmedim” sözleriyle efsane oyuncunun UEFA Süper Kupa'da Mircea Lucescu'ya çattığı anı paylaştı. İşte tüm detaylar...

Fatih Akyel futbol kariyerine dair röportaj verdi. SportBox adlı kanala konuşan Fatih Akyel, UEFA Süper Kupa'da Gheorghe Hagi ile bir anısını anlattı. Gheorghe Hagi'nin Mircea Lucescu'ya çattığı anı paylaşan Fatih Akyel, "Hayatta öyle bir şey yapmaz, ben hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

FATİH AKYEL, GHEORGHE HAGI ANISINI ANLATTI

Türk futbolunda iz bırakan sağ beklerden Fatih Akyel, kariyerine dair samimi bir röportaj verdi. Ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giyen Fatih Akyel, UEFA Süper Kupa'da Real Madrid ile karşılaştıkları maçtaki bir anısını anlattı.

OYUNA BÖYLE GİRMİŞ

Maça yedek başlayan Fatih Akyel, 84'te oyuna girmiş ve uzatma dakikalarında Jardel'in attığı altın golün asistini yaparak Galatasaray'ın kupayı kazanmasında başrol oynamıştı. Fatih Akyel söz konusu maçta oyuna alınış sürecini paylaştı.

FATİH AKYEL: GHEORGHE HAGI BANA 'ÇABUK SOYUN' DEDİ

Fatih Akyel, Real Madrid maçının 72.dakikasında oyundan alınan Gheorghe Hagi'nin kendisinin oyuna alınması için teknik direktör Mircea Lucescu'ya baskı yaptığı anları paylaştı. Fatih Akyel, "Gheorghe Hagi Lucescu'ya gidip bir şeyler söyledi. Sonra gelip bana 'Hazırlan oyuna gireceksin' dedi. Hagi hayatta öyle bir şey yapmaz, ben hiç görmedim. Lucescu biraz daha bekleyince Hagi kızdı. 'Niye duruyorsun alsana artık!' diyerek Lucescu'ya çattı. Ardından tekrar 'çabuk soyun' dedi ve beni itti. Eşofmanımı ayağımdan çekti. 'Hadi gireceksin' dedi. Böylece oyuna girdim" ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ O GÜN İÇİNE DOĞMUŞ"

Daha sonra altın golün pasını verdiğini hatırlatan Fatih Akyel, "Demek ki o gün Hagi'nin içine doğmuş" diyerek sözlerini noktaladı.

HAGI Mİ, ALEX Mİ?

Öte yandan Gheorghe Hagi ile Alex de Souza'yı kıyaslayan Fatih Akyel, Alex'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Akyel, "Ama Hagi'nin farklı bir şeyi vardı. Sahada Türk futbolcusuna daha yakındı. Tavır, davranış, hırsı, kazanma arzusu... Ben Hagi'nin bir tane idman kaçırdığını görmedim" dedi.

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Fatih Akyel'den flaş Hagi sözleri! “Çabuk soyun” dedi ve...
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