Galatasaray’da Mata’ya yer aranıyor!

LEVENT TÜZEMEN: MUTLAKA MATA'YA AYAK UYDURMALARI GEREKİYOR

1- İcardi ve Gomis arasında teknik heyet, Adana Demirspor maçında tercihini kimden yana kullanmalı?

Galatasaray, Adana Demirspor'a karşı geniş alanda oynamamalı. Çünkü Montella'nın taktiği ile Adana, kontratak futbolu oynayıp etkili oluyor. Okan Buruk, Mertens'i santrfor oynatıp Icardi-Gomis ve Seferovic'i kulübede oturtursa ağır eleştiri alır. Icardi, ilk 11'de oynamalı. Güçlü fiziği ile rakip defansı çok yıpratır. Özellikle Dubois sol bek oynarsa ve etkili ortalar yaparsa Icardi pozisyon bulur. Icardi, çalışkanlığının yanı sıra gezinen santrfor tipi olduğu için rakip defans tarafından kolay marke edilemez. Yorulursa yerini Bafetimbi Gomis'e bırakmalı.

2- Juan Mata, İstanbulspor maçındaki performansı sonrasında ilk 11'e alınmalı mı? İspanyol yıldız girerse kimin yerine oynamalı?

Mata bu formu ile ilk 11'de başlamalı. İstanbulspor maçında Mata'lı oyuna takım, mükemmel karşılık verdi. Mata oynarsa Mertens kulübeye gelir. Çünkü bu iki oyuncu birbirlerini tamamlayacaktır. Mata oyun zekası, çabuk düşünmesi, ayağındaki topları hızlı pasa çevirmesi ile müthiş göz doldurdu. İspanyol yıldız tam bir oyun lideri gibi davranıyor. Mata'nın çabuk düşüncesine kanatlarda oynayacak Kerem ve Yunus'un ayak uydurması, hazır olması gerekir. Mata pas atarken topun şiddetini ve hızını mükemmel ayarlıyor. Duran toplardaki etkili ortaları, Icardi'nin kafa vuruşlarında etkili olmasını sağlar.