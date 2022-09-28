İşte Euro 2024 torbaları

UEFAUluslar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinin torbaları da belli oldu. Türkiye'nin 4. torbadan katılacağı ve 9 Ekim'de gerçekleştirilecek EURO 2024 elemeleri kura çekiminde torbalar şu şekilde: 1. TORBA: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya. 2. TORBA: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya. 3. TORBA: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan. 4. TORBA: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKİYE, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya. 5. TORBA: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta. 6. TORBA: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.
FORMAT: Elemelerde 10 grupta 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si, 5 takımdan oluşurken, 3'ünde ise 6 ekip olacak. Grubunu ilk ikide bitiren 20 takım doğrudan şampiyonayakatılacak. Almanya, ev sahibi kontenjanıyla eleme oynamadan yer alacak. Son üç takım ise play-off'tan gelecek. Eğer Türkiye grubunu ilk 2'de bitiremezse, play-off oynama şansına da sahip…