Milli Takımlar Eski Sorumlusu Selim Soydan ile Soru-Cevap

Rezil tabloda birinin bedel ödemesi şart!
Milli Takım'ın FaroeAdaları'na yenilmesiolay oldu. Bu gerçekten çoktepki çekecek bir sonuç mu?
Başımıza gelen; GuinnessRekorlar Kitabı'na geçecek birfelaket. Ama maalesef Türkfutbolunu yönetenlerbunun farkında değiller.Fransa'yı 2-0, Rusya'yı3-2, Hollanda'yı4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş;Hırvatistan ve Almanyaile 3-3 beraberekalmış bir Milli Takımbıraktık biz ŞenolGüneş'le beraber. Şimdi bubaşarılar 2 sene önce kazanılmamışgibi davranıp, "Enkazdevraldık" edebiyatı yapıyorlar.Ama Türk futbol kamuoyubunu yemez. Biz 2022Dünya Kupası elemelerindebirkaç kötü sonucunardından bedel ödemektenkaçmadık vegörevi bıraktık. Şimdisorarım size; şu reziltabloyu yaratanlarhiç bedel ödemeyeceklermi?
KAZMA KÜREK İŞLERİ... TFF Milli TakımlarSorumlusu Hamit Altıntop'unmasaya vura vurayaptığı konuşma büyük tepkigördü. Siz de bu göreviyaptınız. Hamit Altıntop'uda çok yakından tanıyorsunuz.Bu konuşma için yorumunuznedir?
Hamit kardeşimi iyi tanırım,aynı yönetim kurulundayer aldık. Biz 2020 AvrupaŞampiyonası'na giderken, oŞenol Güneş'in ve yönetiminarkasından kuyu kazmaklameşguldü. Gördüğüm kadarıylakazma kürek işleri umduğukadar iyi gitmemiş.
SANKİ TAKIMA JESUS YA DA GUARDİOLA'YI GETİRECEKLERDİ Teknik direktör StefanKuntz'a da gelelim.. Kovulmalımı sizce gerçekten?Türkiye sürekli teknik adammı değiştirmeli?
En çok neye yanarım biliyormusunuz? Şenol Güneş'intakımı toparlamasına,Milli Takım'ı play-off'a taşımasına2 maç tahammül gösteremeyenler,sanki Jorge Jesusveya Guardiola'yı görevegetirecekmiş gibi bir edaylabula bula Kuntz'u buldular.Başımıza da en büyük çorabıördüler. Kuntz için 'sistemmistem' diyenler, Şenol Güneş'eşunun 10'da 1'i kadardestek vermediler.
HER OYUNCU MİLLİ TAKIM'I DÜŞÜNÜR Siz futbolcularla sürekliberaber oldunuz,kamplar geçirdiniz. Bir futbolcu,iddiası olmayan birmaça çıkarsa ligi düşünerekperformans ortaya koymayabilirmi?
Türk Milli Takım formasınıgiyen herhangi biroyuncunun kazanmaktanbaşka düşüncesi asla olamaz.Bunun tersini düşünenlerfutbol topunu görsebomba sanıp karakolagötürecek, futbol sahasınınveya soyunma odalarınınyanından geçmemiş insanlardır.
FENERBAHÇE ERKEN GOL BULURSA… Hafta sonu önemli birderbi var. Beşiktaş, Fenerbahçe'yikonuk edecek. Sizcemaçı kim kazanır? Niçin?
İki takım da iç sahada agresifşekilde seyirci desteğiniarkasına alınca bambaşkabir kimliğe bürünen ama kendinedenk takımlara karşı golgeciktikçe oyun planı bozulanekipler… Beşiktaş seyirci farkıyladaha avantajlı. AncakFenerbahçe erken bir golleBeşiktaş'ın ve tribünlerin gazınıalırsa çok farklı bir maçizleyebiliriz.