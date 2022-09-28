Milli Takımlar Eski Sorumlusu Selim Soydan ile Soru-Cevap

Başımıza gelen; GuinnessRekorlar Kitabı'na geçecek birfelaket. Ama maalesef Türkfutbolunu yönetenlerbunun farkında değiller.Fransa'yı 2-0, Rusya'yı3-2, Hollanda'yı4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş;Hırvatistan ve Almanyaile 3-3 beraberekalmış bir Milli Takımbıraktık biz ŞenolGüneş'le beraber.Ama Türk futbol kamuoyubunu yemez. Biz 2022Dünya Kupası elemelerindebirkaç kötü sonucunardından bedel ödemektenkaçmadık vegörevi bıraktık.Hamit kardeşimi iyi tanırım,aynı yönetim kurulundayer aldık.Gördüğüm kadarıylakazma kürek işleri umduğukadar iyi gitmemiş.En çok neye yanarım biliyormusunuz? Şenol Güneş'intakımı toparlamasına,Milli Takım'ı play-off'a taşımasına2 maç tahammül gösteremeyenler,sanki Jorge Jesusveya Guardiola'yı görevegetirecekmiş gibi bir edaylabula bula Kuntz'u buldular.Türk Milli Takım formasınıgiyen herhangi biroyuncunun kazanmaktanbaşka düşüncesi asla olamaz.İki takım da iç sahada agresifşekilde seyirci desteğiniarkasına alınca bambaşkabir kimliğe bürünen ama kendinedenk takımlara karşı golgeciktikçe oyun planı bozulanekipler…AncakFenerbahçe erken bir golleBeşiktaş'ın ve tribünlerin gazınıalırsa çok farklı bir maçizleyebiliriz.