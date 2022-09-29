Galatasaray’da Muslera tarih yazıyor

2011 yılında G.Saray'a imza atan Fernando Muslera, kulübün en çok forma giyen ve en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu oldu. 5 şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki eldiven, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa sevinci yaşadı. Sırasıyla Fatih Terim, Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, Tudor ve Okan Buruk'la çalışan Uruguaylı 1 numara, başkan olarak Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'i gördü.



ERGÜN PENBE'Yİ GERİDE BIRAKACAK



Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Muslera, Adana Demir deplasmanında 429. kez sarı- kırmızılı takımın kalesini koruyacak ve 428 maça çıkan kulüp efsanelerinden Ergün Penbe'yi geride bırakacak. Bülent Korkmaz'ın 588 maçla zirvede olduğu listede ilk 5'e adını yazdıracak 36 yaşındaki Uruguaylı eldivenin bir buçuk yıl daha sözleşmesi var ve 479 maça çıkan Sabri Sarıoğlu'nu yakalama şansı bulunuyor.