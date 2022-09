Premier Lig’in eski oyuncularından Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı

"HER ŞEY YASAYA UYGUN OLMALI"

Rusya'da yayın yapan Sports'a konuşan baba Bilyaletdinov, "Diniyar celp aldı. Duyguları ifade etmek çok zor. 19 yıl önce askerlik yaptı ama tamamen spor ile geçirdi. Aradan çok uzun bir zaman geçti. Yasa 35 yaşına kadar olan kişileri kapsıyor, Diniyar 37 yaşında. Burada bir tutarsızlık var. Genel bir seferberlik olsaydı herhangi bir sorun yoktu. Ancak şu an her şey yasaya uygun olmalı" ifadelerini kullandı.