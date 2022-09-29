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Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:14 Son Güncelleme: 29.9.2022 10:26

Premier Lig'in eski oyuncularından Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı

Premier Lig’in eski oyuncularından Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı

Everton'ın eski futbolcularından Diniyar Bilyaletdinov, kısmi seferberlik kapsamında Rus ordusuna alındı. Diniyar'ın babası Rinat Bilyaletdinov, karar sonrası "19 yıl önce askerlik yaptı ama tamamen spor ile geçirdi. Yasa 35 yaşına kadar olan kişileri kapsıyor, Diniyar 37 yaşında. Burada bir tutarsızlık var" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından ülkenin eski bir futbol yıldızı da orduya alındı. 2009-2012 yılları arasında Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Diniyar Bilyaletdinov'un orduya alındığını babası teknik direktör Rinat Bilyaletdinov duyurdu.

"HER ŞEY YASAYA UYGUN OLMALI"
Rusya'da yayın yapan Sports'a konuşan baba Bilyaletdinov, "Diniyar celp aldı. Duyguları ifade etmek çok zor. 19 yıl önce askerlik yaptı ama tamamen spor ile geçirdi. Aradan çok uzun bir zaman geçti. Yasa 35 yaşına kadar olan kişileri kapsıyor, Diniyar 37 yaşında. Burada bir tutarsızlık var. Genel bir seferberlik olsaydı herhangi bir sorun yoktu. Ancak şu an her şey yasaya uygun olmalı" ifadelerini kullandı.

DINIYAR BILYALETDINOV KİMDİR? BILYALETDINOV'UN KARİYERİ
65 yaşındaki Rinat Bilyaletdinov kariyeri boyunca Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan gibi takımlarda da görev yapmıştı. Tatar asıllı bir ailenin çocuğu olan Diniyar Bilyaletdinov profesyonel futbola Lokomotiv Moskova'da başladı. Burada geçirdiği beş yılın ardından Everton, 2009 yazında 10 milyon euro'luk bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna kattı. EURO 2008'de yarı final oynayan Rusya'nın o dönem gözde isimlerinden olan Diniyar bu performansıyla Premier Lig'e adımını atmıştı.

2012'de Spartak Moskova'ya transfer olan futbolcu daha sonra Anzhi, Torpedo Moskova ve Rubin Kazan formaları da giydi. Futbolu 2019 yılında bırakan Bilyaletdinov son olarak Litvanya ekiplerinden Riteriai için ter döktü. 46 kez giydiği milli forma altında 6 gol kaydeden Diniyar Bilyaletdinov'un Timur adında bir oğlu var.

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Premier Lig'in eski oyuncularından Diniyar Bilyaletdinov, Rus ordusuna alındı
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