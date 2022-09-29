Shota Arveladze’den istifa açıklaması! Acun Ilıcalı ile ne konuştu?

Daha önce kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği yönündeki haberlerin çıktığı Shota Arveladze, Ilıcalı ile arasındaki görüşmeyle ilgili olarak "Bir şey olmadı. Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor. Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul' dedi.