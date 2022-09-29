Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Shota Arveladze'den istifa açıklaması! Acun Ilıcalı ile ne konuştu?
Giriş Tarihi: 29.9.2022 10:48 Son Güncelleme: 29.9.2022 11:30

Shota Arveladze'den istifa açıklaması! Acun Ilıcalı ile ne konuştu?

Shota Arveladze’den istifa açıklaması! Acun Ilıcalı ile ne konuştu?

İngiltere Championship'de son haftalarda üst üste yenilgilerle sahadan ayrılan Hull City'de, teknik direktör Shota Arveladze'nin görevine son verileceği haberleri basına yansıdı. Gürcü teknik adam, bu konu ve Başkan Acun Ilıcalı ile arasındaki görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Hull City İngiltere Championship'te sezona flaş bir başlangıç yaparken; 6 haftaya 11 puan sığdırdı. Shota Arveladze'nin çalıştırdığı ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligdeki son dört maçından da yenik ayrıldı. Üst üste yenilgilerin ardından teknik direktör Shota Arveladze'nin koltuğu tehlikeye girdi. Gürcü teknik adama bugünkü basın toplantısında bu konu soruldu.

Daha önce kulübün sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği yönündeki haberlerin çıktığı Shota Arveladze, Ilıcalı ile arasındaki görüşmeyle ilgili olarak "Bir şey olmadı. Her zaman yaptığımız görüşmeyi yaptık. Ne yapabilirim veya ne düşünüyorum konusunda görüştük. Konu geçmişle ilgili değildi. Kimse geçmişle ilgili düşünceleri dinlemek istemiyor. Medya, buraya birisini getirme konusunda meşgul' dedi.

Son maçın hayal kırıklığını yaşadığını kaydeden Shota Arveladze, "Üzgün olmamanız için deli olmanız gerekirdi. Bunun sizi etkilememesi mümkün değil. Bunlar beni de etkiledi. Herkesi etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! Yunanistan ve ABD'ye net mesaj
Kargoyu imzaladı hayatının şokunu yaşadı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman ve hangi tarihte yatacak? 2022 SSK ve Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan CHP'nin 'tutuklu gazeteci' raporuna tepki: CHP milli güvenlik sorunudur!
CHP’li Mersin Büyükşehir’de Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş örgüt üyesi çıktı
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Shota Arveladze'den istifa açıklaması! Acun Ilıcalı ile ne konuştu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA