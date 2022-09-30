4. Dünya Göçebe Oyunları’nda ikinci gün başladı! Mas güreşi maçları oynanıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün etkinlikleri başladı. İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Oyunların ikinci gününde atlı okçuluk, geleneksel okçuluk, mas güreşi, aşırtmalı aba güreşi ve yağlı güreş müsabakaları yapılacak.
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE DÜZENLENİYOR
Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek. Ayrıca 12.00 ile 13.00 saatleri arasında Mevlid-i Şerif okunacak.
Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak. Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek. Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösteri düzenlenecek. Arslanbek Sultanbekov ile Kıraç'ın konser vereceği alanda misafirlerin keyifli anlar yaşaması sağlanacak.
MAS GÜREŞİ MÜSABAKALARI YAPILIYOR
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda mas güreşi müsabakaları yapılıyor. İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında devam ediyor.
"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla gerçekleştirilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele veriyor. Oyunların ikinci gününde mas güreşinde müsabakalar yapıldı. Karşılaşmalara 22 ülkeden 38 erkek, 14 kadın olmak üzere 52 sporcu katıldı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalarda sporcular, rakibini mağlup edebilmek için büyük çaba harcadı.
MAS GÜREŞİ NEDİR?
Yakutça "ağaç dalı" anlamına gelen, "mas" kelimesinden adını alan güreş dalı, rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmediği tek spor türüdür. Oyuncular 2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre yüksekte sabit, düz ve kaymaz bir platform üzerinde yüz yüze oturarak bacaklarını karaçamdan yapılmış bir tahta parçasına yerleştiriyor. Kura ile sopayı kimin ne şekilde kavrayacağı belirlenirken, seçim hakkını kazanan sporcu çubuğu içten ya da dıştan tutma hakkını kullanıyor.
Yarışmacılar, hakemin komutuyla, 50 santimetre uzunluğunda bir sopayı avuçları ile kavrayarak birbirine çekiyor. Müsabaka sırasında sıkma, itme gibi davranışlar sergilenmezken, rakibin eline temas etmek de yasak. Sopayı kendi tarafına çeken sporcu, rakibi sopayı bırakana kadar mücadeleye devam eder. Rakibi sopayı bırakan ya da rakibinin bedenini kendi tarafına çeken sporcu müsabakayı kazanır. Ayrıca rakibin ayakları tahtadan ayrıldığında, rakibi 2 kez uyarı aldığında, tahtanın bitiş noktalarına rakibin vücudunun herhangi bir noktası temas ettiğinde oyun kazanılmış sayılır. Bir müsabakada 2 kere oyun kazanan sporcu galip sayılıyor.