4. Dünya Göçebe Oyunları’nda ikinci gün başladı! Mas güreşi maçları oynanıyor

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE DÜZENLENİYOR

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek. Ayrıca 12.00 ile 13.00 saatleri arasında Mevlid-i Şerif okunacak.

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak. Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek. Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösteri düzenlenecek. Arslanbek Sultanbekov ile Kıraç'ın konser vereceği alanda misafirlerin keyifli anlar yaşaması sağlanacak.