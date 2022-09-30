Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pep Guardiola'dan Ronaldo'ya destek! "Messi ile birlikte en iyisi!"
Giriş Tarihi: 30.9.2022 15:39

Pep Guardiola'dan Ronaldo'ya destek! "Messi ile birlikte en iyisi!"

Pep Guardiola’dan Ronaldo’ya destek! Messi ile birlikte en iyisi!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo için, "O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını bir daha göremeyeceğiz" dedi.

Antonio Cassano'nun "Artık bırakması için zaman geldi" dediği Cristiano Ronaldo'ya destek rakibinden geldi. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Cristiano Ronaldo hakkında "O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını, bir daha göremeyeceğiz. Onu izlemenin bir zevk olduğunu söylemekten kaçınmayacağım" dedi.

"TOPA DOKUNMAMIŞTI AMA GOL ATIYORDU"
Tecrübeli teknik adam, Manchester United'la oynayacakları maç için de "Cristiano'yu ceza sahasından uzak tutmak için gücümüzü kullanmalıyız. Çünkü oraya gelirse, durdurulmaz oluyor. Deplasmanda 1-0 önde olduğumuz maçta neredeyse hiç topa dokunmamıştı. Bir şans yakaldı ve Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Topa dokunmamıştı ama neredeyse gol atıyordu. Sahip olduğu nitelik ve yetenek budur" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
ARKADAŞINA GÖNDER
Pep Guardiola'dan Ronaldo'ya destek! "Messi ile birlikte en iyisi!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA