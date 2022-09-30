Pep Guardiola'dan Ronaldo'ya destek! "Messi ile birlikte en iyisi!"

Antonio Cassano'nun "Artık bırakması için zaman geldi" dediği Cristiano Ronaldo'ya destek rakibinden geldi. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Cristiano Ronaldo hakkında "O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını, bir daha göremeyeceğiz. Onu izlemenin bir zevk olduğunu söylemekten kaçınmayacağım" dedi.
"TOPA DOKUNMAMIŞTI AMA GOL ATIYORDU"
Tecrübeli teknik adam, Manchester United'la oynayacakları maç için de "Cristiano'yu ceza sahasından uzak tutmak için gücümüzü kullanmalıyız. Çünkü oraya gelirse, durdurulmaz oluyor. Deplasmanda 1-0 önde olduğumuz maçta neredeyse hiç topa dokunmamıştı. Bir şans yakaldı ve Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Topa dokunmamıştı ama neredeyse gol atıyordu. Sahip olduğu nitelik ve yetenek budur" ifadelerini kullandı.