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Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:07

Son dakika haberleri: Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi

AA
Son dakika haberleri: Hull City’de Şota Arveladze dönemi sona erdi

Son dakika haberleri: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana takımı çalıştıran 49 yaşındaki Gürcü teknik adam ve yardımcısı Peter van der Veen ile yolların ayrıldığı kaydedildi.

Hull City'de yeni teknik direktör gelene kadar Andy Dawson görev yapacak.

ACUN ILICALI: GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADIK

Kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğiyle ilgili birkaç görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sonucunda görüşlerimizin ortak olmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Shota ve Peter'a teşekkür ediyoruz. En büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyoruz. Şimdi odak noktamız Andy ile takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak" ifadelerine yer verdi.

İngiliz ekibinin başında 30 maça çıkan Gürcü teknik adam, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet elde etti.

Bu sezon 10 maçta 11 puan alan Hull City, puan cetvelinde 20. sırada yer alıyor.

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Son dakika haberleri: Hull City'de Şota Arveladze dönemi sona erdi
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