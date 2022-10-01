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Giriş Tarihi: 1.10.2022 10:38

Son dakika Beşiktaş haberi: Valerien Ismael'den Weghorst'a özel antrenman!

Son dakika Beşiktaş haberi: Valerien Ismael’den Weghorst’a özel antrenman!

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, sıkı bir hazılık gerçekleştirildi. İsmael, üçüncü bölgedeki eksikler nedeniyle dört kolla 30 yaşındaki golcü Weghorst'a sarıldı. Fransız çalıştırıcı, talebesini derbiye ekstra özel antrenmanlarla hazırlıyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, yarın evinde Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maç öncesi en önemli sıkıntıyı hücumda yaşıyor. Siyahbeyazlılarda Ghezzal'ın geç iyileşmesi, N'Koudou'nun da sakatlığı can sıkarken teknik direktör Valerien İsmael, Wout Weghorst'a sarıldı. İsmael'in kanatlardan oynatmak istediği oyunun son ve en önemli durağı olan Weghorst, antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaparken, teknik heyet de yıldız futbolcuyla özel olarak ilgileniyor. Kariyerinde derbi heyecanını defalarca yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu kez çok daha özel bir maça çıkacağını hissetmiş durumda. Günlerdir tesislerde arkadaşlarından Fenerbahçe derbisinin taraftar ve camia açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu dinleyen Hollandalı'nın yarınki mücadelede en büyük isteği skora katkı yaparak takımının kazanmasını sağlamak.

BAŞKAN ÇEBİ, EVİNİ ÜMRANİYE'YE TAŞIDI!

Futbolcular ve teknik heyete moral vermek için Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılmayan Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün ve yarın takımın yanında olacak.

Beşiktaş'ta derbi öncesi yönetimin, teknik ekip ve futbolculara desteği sürüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, hafta içi iki kez tesislere giderek oyuncular ve teknik heyetle görüşmüştü. Çebi, bugün ve yarın da aynı şekilde takımın yaptığı çalışmaları izleyecek. Bu arada futbolculara maaş ödemelerini zamanında gerçekleştiren Çebi'nin sezon başından bu yana hak edilen primleri toplu olarak yatıracağı ve takıma ekstra moral vereceği kaydedildi.

TELLO ANTRENMANI İZLEDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Karşılamayı Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile siyahbeyazlıların eski futbolcusu Rodrigo Tello da izledi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Valerien Ismael'den Weghorst'a özel antrenman!
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