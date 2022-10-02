Son dakika derbi haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu! Dev derbinin ilk 11’leri belli oldu...

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. randevuya çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra, takımla çalışmalara tekrar başlayan ancak henüz tam hazır durumda olmayan Serdar Aziz'in de derbide oynaması beklenmiyor.
Öte yandan, Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırda yer alıyor. Milli oyuncu, kart görmesi durumunda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA N'KOUDOU YOK
Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, yarınki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.