Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika derbi haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 2.10.2022 18:49 Son Güncelleme: 2.10.2022 19:01

Son dakika derbi haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu...

Son dakika derbi haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu! Dev derbinin ilk 11’leri belli oldu...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezonun ilk Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesi bugün oynanıyor. Lige iyi başlayan iki takımın mücadelesi büyük bir heyecanla beklenirken Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un da ilk karşılaşması olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan dev maç öncesi iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, 356. randevuya çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Romain Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Dele Alli, Muleka, Weghorst, Redmond.

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi, Lincoln, Crespo, Willian Arao, İrfan Can, Valencia, Pedro.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, derbide 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, takımla çalışmalara tekrar başlayan ancak henüz tam hazır durumda olmayan Serdar Aziz'in de derbide oynaması beklenmiyor.

Öte yandan, Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırda yer alıyor. Milli oyuncu, kart görmesi durumunda VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA N'KOUDOU YOK

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, yarınki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli...
KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? ÖSYM 2022 KPSS ÖABT sınav süresi ve oturum bilgisi
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Benzin fiyatı güncel son durum | 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika derbi haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA