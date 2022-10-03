Alanya, Giresun’a diş geçiremedi

86 dakika 10 kişi oynayan Giresunspor, Görkem’in penaltısıyla öne geçti. Akdeniz ekibi, Balkovec’in 81’deki füzesiyle 1 puanı kurtardı
Bitexen Giresunspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Henüz 4. dakikada Karadeniz ekibinde Serginhosert hareketiyle kırmızı kartgörüp atıldı. Büyük dezavantaja düşen Giresun, rakibinin üst üste ataklarına duvar oldu. Devresi golsüz geçilen maçta Alanya bastırırken, kalesinde golü gördü. Borja'nın düşürülmesiylehakem penaltı noktasınıgösterdi. 65'te Görkem Sağlam,beyaz noktadan ağları havalandırdı:0-1. Golün etkisiyle gardını düşürmeyen Akdeniz ekibinde Balkovec,35 metreden füzesiyleeşitliği getirdi. Mücadele 1-1 sona erdi. Giresun'un galibiyet özlemi dörde, Alanya'nın ise ikiye yükseldi.