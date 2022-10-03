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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Alanya, Giresun’a diş geçiremedi

Alanya, Giresun’a diş geçiremedi

86 dakika 10 kişi oynayan Giresunspor, Görkem’in penaltısıyla öne geçti. Akdeniz ekibi, Balkovec’in 81’deki füzesiyle 1 puanı kurtardı

Bitexen Giresunspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Henüz 4. dakikada Karadeniz ekibinde Serginho sert hareketiyle kırmızı kart görüp atıldı. Büyük dezavantaja düşen Giresun, rakibinin üst üste ataklarına duvar oldu. Devresi golsüz geçilen maçta Alanya bastırırken, kalesinde golü gördü. Borja'nın düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'te Görkem Sağlam, beyaz noktadan ağları havalandırdı: 0-1. Golün etkisiyle gardını düşürmeyen Akdeniz ekibinde Balkovec, 35 metreden füzesiyle eşitliği getirdi. Mücadele 1-1 sona erdi. Giresun'un galibiyet özlemi dörde, Alanya'nın ise ikiye yükseldi.

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Alanya, Giresun’a diş geçiremedi
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