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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Hatayspor’da Volkan patlaması

Hatayspor’da Volkan patlaması

Bordobeyazlıların başında siftah yapan Volkan Demirel; El Kaabi ve Özgür’ün golleriyle Sivas’ı yıkıp takımına ligdeki ilk zaferini aldırdı

Süper Lig'in galibiyetsiz iki takımının karşı karşıya geldiği Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor mücadelesinin kazananı, 2-1'lik skorla konuk ekip oldu. Hatay, teknik direktör Volkan Demirel ile ilk maçında ligdeki ilk zaferini elde etti. 14. dakika El Kaabi fileleri havalandırırken, Bertuğ Özgür'ün golünde de asist yapan isimdi: 0-2. Sivas, Erdoğan ile 23'te durumu 2-1'e getirdi. Hatay, devre bitimine doğru Ribeiro'nun kırmızı kart görmesiyle eksik kaldı. Rakibini abluka altına alan Yiğido, kaleci Erce Kardeşler'i geçemedi. 48 dakika 10 kişi oynayıp direnen Hatay, 6 hafta sonra kazandı. Sivas'ın galibiyet hasreti devam etti.

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Hatayspor’da Volkan patlaması
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