Hatayspor’da Volkan patlaması

Bordobeyazlıların başında siftah yapan Volkan Demirel; El Kaabi ve Özgür’ün golleriyle Sivas’ı yıkıp takımına ligdeki ilk zaferini aldırdı
Süper Lig'in galibiyetsiz iki takımının karşı karşıya geldiği Demir GrupSivasspor-Atakaş Hatayspor mücadelesinin kazananı, 2-1'lik skorla konuk ekip oldu. Hatay, teknik direktör VolkanDemirel ile ilk maçında ligdekiilk zaferini elde etti. 14. dakika El Kaabi fileleri havalandırırken, Bertuğ Özgür'ün golünde de asist yapan isimdi: 0-2. Sivas, Erdoğan ile 23'te durumu 2-1'e getirdi. Hatay, devrebitimine doğru Ribeiro'nunkırmızı kart görmesiyle eksikkaldı. Rakibini abluka altına alan Yiğido, kaleci Erce Kardeşler'i geçemedi. 48 dakika 10 kişi oynayıp direnen Hatay, 6 hafta sonra kazandı. Sivas'ıngalibiyet hasreti devam etti.