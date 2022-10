İcardi’ninki adale değil kalp ağrısı!

TRABZON'DA HAMSIK NEYSE

BEŞIKTAŞ'TA DA GHEZZAL ÖYLE

KENDİ OYUN KÜLTÜRÜNÜ ELEŞTİRMELİ

KEREM VE YUNUS İÇİN Z PLANI BILE YOK!

TAKIM BİRBİRİNE ALIŞTIKÇA YUKARI ÇIKIYOR

Galatasaray yönetimi,İcardi'nin skandala yol açacak tavır vedavranışlarına set çekmeli. Arjantinli yıldızbüyük umutlarla geldiama henüz Galatasaray'a birhizmet yapmadı.tavizde bulunmamalı. İcardi, takımdakriz yaratmamalı. Büyük uğraşlarsonucu bu transferi gerçekleştirenErden Timur, İcardi ile tavizsiz birgörüşme yapmalı.İcardi'nindurumu soru işareti.Tabii ki bunuzaman gösterecek.İcardi busezonun en sükseli transferi oldu.Sözleşmesinin büyük bölümünü PSG karşılasada Galatasaray'a maliyeti de (3 milyonEuro) ortalamanın çok üstünde.Yapamazsa, problemler başlar. İcardi, şu andaözel hayatında da sorunlar yaşıyor. Fizik olarakiyi değilsiniz, üstüne bir de boşanma etabınagiriyorsunuz. Oyuncuya bu anlayışı da göstermekgerekiyor. Sakatlana da bilirdi.Kulüplerimizinmali yönden nasıl bir batağın içinde olduğuherkesçe bilinen bir gerçek.Anımsanacağı gibi Falcao transferigerçekleştiğinde Allah'a şükürler eden yöneticilerimizvardı! Sonuç büyük bir hayal kırıklığıve milyonlarca Euro. Sezon başı Seferovictransferi ve Gomis varken İcardi'yi transferetmek neden? Bu oyuncu geçen sezon çok azsüre almış ve sorunları olan bir isim.Görünen o ki uzun vadede takımazarar verecek bir yapıya sahip.İcardi bir yıldız.İtalyan medyasına bakıyorumneredeyse özel hayatıyla her gün manşetlerde.Bırakın yıldız bir futbolcuyu normalbir insan bile bu kadar magazinsel bir yaşamıniçinde olsa o insanın kafası karışır. Böyleduygusal süreçleri yönetmek kolay iş değil.Spor yapan her futbolcu adale ağrısı yaşar.Galatasaray yönetimi,İcardi'nin skandala yol açacak tavır vedavranışlarına set çekmeli. Arjantinli yıldızbüyük umutlarla geldiama henüz Galatasaray'a birhizmet yapmadı.tavizde bulunmamalı. İcardi, takımdakriz yaratmamalı. Büyük uğraşlarsonucu bu transferi gerçekleştirenErden Timur, İcardi ile tavizsiz birgörüşme yapmalı.İcardi'nindurumu soru işareti.Tabii ki bunuzaman gösterecek.İcardi busezonun en sükseli transferi oldu.Sözleşmesinin büyük bölümünü PSG karşılasada Galatasaray'a maliyeti de (3 milyonEuro) ortalamanın çok üstünde.Yapamazsa, problemler başlar. İcardi, şu andaözel hayatında da sorunlar yaşıyor. Fizik olarakiyi değilsiniz, üstüne bir de boşanma etabınagiriyorsunuz. Oyuncuya bu anlayışı da göstermekgerekiyor. Sakatlana da bilirdi.Kulüplerimizinmali yönden nasıl bir batağın içinde olduğuherkesçe bilinen bir gerçek.Anımsanacağı gibi Falcao transferigerçekleştiğinde Allah'a şükürler eden yöneticilerimizvardı! Sonuç büyük bir hayal kırıklığıve milyonlarca Euro. Sezon başı Seferovictransferi ve Gomis varken İcardi'yi transferetmek neden? Bu oyuncu geçen sezon çok azsüre almış ve sorunları olan bir isim.Görünen o ki uzun vadede takımazarar verecek bir yapıya sahip.İcardi bir yıldız.İtalyan medyasına bakıyorumneredeyse özel hayatıyla her gün manşetlerde.Bırakın yıldız bir futbolcuyu normalbir insan bile bu kadar magazinsel bir yaşamıniçinde olsa o insanın kafası karışır. Böyleduygusal süreçleri yönetmek kolay iş değil.Spor yapan her futbolcu adale ağrısı yaşar.Beşiktaş-F.Bahçe maçınıVodafone Park'ta çıplak gözle izledim. Derbidesıkıldım, tam bir kör dövüşü vardı. Ghezzal, oyunagirerek derbinin havasını değiştirdi.Çünkü oyuna müdahalelerde geç kaldı, DeleAlli ile Muleka'nın etkisiz olduğunu görmesine rağmenGedson, Ghezzal hamlesini maalesef geç yaptı.İsmael'in geleceği Beşiktaş'ın başarılarıyla orantılıdır.Şampiyonluk yarışı çok bilinmeyenlidenklem. Böyle bir tabloda İsmael'i fazla eleştirmekdoğru değil. Beşiktaş takımı sahada mücadeleediyor.20 dakikalıksüreç bile gösterdi ki Ghezzal kalitesi ve yetenekleriyleBeşiktaş'ın olmazsa olmazı.Bir teknik adam, kendisahasında, 40 bin seyircisi önünde, ezeli rakibineyenilmediği için mutluysa zaten bilet rezervasyonunuyaptırmıştır.Ghezzal'ın oyuna girmesi, tribünlerinadını haykırması da bu yüzden. Takımdan değil,bir oyuncudan bir şeyler bekliyorlar.Bazı oyuncular var ki birtakım için olmazsaolmaz. Trabzonspor'daHamsik neyseBeşiktaş'ta da Ghezzalöyle.Çünkü Ghezzal'ınolduğu her maçta topüçüncü bölgeye geldiğinde çok daha üretken bir yapıortaya çıkıyor. Fenerbahçe maçının son 20 dakikasındaoyuna girdikten sonraBeşiktaş'ın tüm oyun planıdeğişti. Beşiktaş'ta DeleAlli'nin performansı artarsave Weghorst kenarlardangetirilen toplarla daha fazlabuluşturulursa gol pozisyonuüretmekte yeterli biryapı ortaya çıkar.Valerien İsmael bencehayatından mutlu.40 binin üzerindetaraftarın önünde maçlar oynayıp kendi evindeFenerbahçe ile berabere kaldığı için mutluoluyor.Büyük takım çalıştıramamanın vermişolduğu eksiklikle elindekilerle mutlu oluyor.İsmael'e buçalışkanlığıyla gelişmesi için gerekli süreninfazlasıyla verildiğini düşünüyorum ama taktikanlamda büyük takım çalıştırma noktasındageliştirme adına fazla yol katettiğinisöyleyemem. O yüzden Beşiktaş'ınİsmael ile hem taktik hem deoyun anlamında zaman kaybettiğineinanmaya başladım.Manchesterderbisinde iki takım da skoru düşünmedenoynadılar. City, skoru artırmakiçin çaba sarf etti, Unitedlı oyuncularise skor 6-1 olmasına rağmen mücadeledenvazgeçmeyip 2 gol attı.Portekizli hoca, iki farklı derbidekioyun anlayışını faullere bağlamamalı,Premier Ligile Süper Lig arasında okadar büyük fark var kiJesus'un bu konuda söylediğidoğru.Jesus, "O kadarkaliteli oyuncular var ki faul yapmayagerek duymuyorlar" dedi. Bizde oynatmamaküzerine kurgu yapıldığında,bir yenilgi ile dünyanın sonu geldiğinegöre, sahadakilerin de şansıkalmıyor; basıyorlar çelmeyi.Premier Lig ile Süper Lig'i karşılaştırmak eşyanın tabiatına aykırı. Premier Lig dünyanın en önemli ligi. Jesus doğru söylemiş. Çünkü Premier Lig'de bırakın ilk 11'i, yedek sıralamasında bile olmayan oyuncuların Süper Lig'de gösterdiği performanslar, 2 lig arasındaki farkı rahatlıkla belirliyor.Jesus'un tespiti çok doğru ama eksik.sadece oyuncuların ucuz faul alma ve rakibe sert oynama bakış açısıyla açıklıyor.Maalesefyerli oyuncu konusunda G.Saray, transferdeeksik kaldı. Emre Akbaba ve EmreKılınç, bence kadroda tutulmalıydı. Eğerkulübede kaliteli yerli oyuncu olsaydıYunus ve Kerem, yerlerini garanti olarakgörmezdi.Ancak bir iddiaduydum, G.Saray'da birçokoyuncu yüksek maliyetleoynarken, Yunus'ahâlâ daha ücret iyileştirilmesiyapılmamışve sözleşmesiuzatılmamışsada bu oyuncuyupsikolojikolarakolumsuzetkiler.OkanBuruk, yerli rotasyonundaki şansınıEmre Kılınç, Emre Akbaba ve TaylanAntalyalı'yı göndererek yitirdi. Transferplanlamasında tüm kulüpler yerli oyuncularayatırım yaparken, onlar ellerindekindenvazgeçtiler. Kerem ve Yunus'tançok beklentileri vardı ama iki oyuncuda geçen seneki performanslarını yükseltmeyibırakın, koruyamadılar bile…Galatasaray'davasat oyunun faturası sadece Keremve Yunus'a yıkılmaya çalışılıyor.Büyük bir yanlış.Oradahenüz takım olamamanıngetirdiğihandikaplarıyaşıyorlar.Trabzon'daki en büyük değişiklikkadro yapılanması. Visca'nın da sakatlığı ekleninceCornelius ve Nwakaeme'nin de ayrılışıyla çokönemli ileri uç oyuncuları değişmiş oldu.Ama bu şartlarda çok zor da olsa son 2 lig maçınıkazanmaları moral açısından önemli. Trabzonspor dayine sonuna kadar bu yarışın içinde kalacaktır.Hamsik'in geri dönüşü ileTrabzonspor ön tarafı artık pas kalitesine kavuştu. Önemlioyuncular kaybettiler, bu eksiklik de var.Yeni transferlerin katkısınabakınca kalite kaybettiler.Yeni bir takım olmanın getirdiğizorluklar yaşandı.Kızılyıldızmaçıyla başlayan bir çıkış var.Sorun ise gol pozisyonlarını mutlakdeğerlendirmeniz. Kayseri maçında oyunun ilk yarısındaöylesi pozisyonlar var ki şut-pas tercih yanlışlığında değerlendirilemedi.Ama Trabzonspor'un en büyük kazancı geriyedüştüğü maçlarda bile kazanma azmini sahaya yansıtması.