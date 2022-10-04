İcardi’ninki adale değil kalp ağrısı!

SABAH Spor yazarları, geride kalan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor’daki gelişmeleri değerlendirdi
SORU: Galatasaray'da İcardi'ninArjantin'e gitmesi tartışma yarattı. Yıldızfutbolcunun özel hayatı sürekli gündemde.İcardi, Galatasaray'a uzun vadedezarar mı verir yoksa endişeler yersiz mi?
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray yönetimi,İcardi'nin skandala yol açacak tavır vedavranışlarına set çekmeli. Arjantinli yıldızbüyük umutlarla geldiama henüz Galatasaray'a birhizmet yapmadı. Teknikdirektör Okan Buruk,İcardi'nin takımın önünegeçmesine izin vermemeli,tavizde bulunmamalı. İcardi, takımdakriz yaratmamalı. Büyük uğraşlarsonucu bu transferi gerçekleştirenErden Timur, İcardi ile tavizsiz birgörüşme yapmalı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İcardi'nindurumu soru işareti. Ben bu gelişmelerdensonra İcardi'nin istenilenfiziksel güce geleceğini tahminetmiyorum. Tabii ki bunuzaman gösterecek.
GÜRCAN BİLGİÇ: İcardi busezonun en sükseli transferi oldu.Sözleşmesinin büyük bölümünü PSG karşılasada Galatasaray'a maliyeti de (3 milyonEuro) ortalamanın çok üstünde. Birgol kralı alıyorsanız, bu paraları veriyorsanız,gelecek; takımı kurtaracak.Yapamazsa, problemler başlar. İcardi, şu andaözel hayatında da sorunlar yaşıyor. Fizik olarakiyi değilsiniz, üstüne bir de boşanma etabınagiriyorsunuz. Oyuncuya bu anlayışı da göstermekgerekiyor. Sakatlana da bilirdi. Görünenşu ki; Ocak'tan önce kendisini yüzde 100ile seyredemeyeceğiz.
İSKENDER GÜNEN: Kulüplerimizinmali yönden nasıl bir batağın içinde olduğuherkesçe bilinen bir gerçek. Böyle bir durumdahar vurup harman savurmanın mantığıvar mı? Anımsanacağı gibi Falcao transferigerçekleştiğinde Allah'a şükürler eden yöneticilerimizvardı! Sonuç büyük bir hayal kırıklığıve milyonlarca Euro. Sezon başı Seferovictransferi ve Gomis varken İcardi'yi transferetmek neden? Bu oyuncu geçen sezon çok azsüre almış ve sorunları olan bir isim.Görünen o ki uzun vadede takımazarar verecek bir yapıya sahip.
FATİH DOĞAN: İcardi bir yıldız.İtalyan medyasına bakıyorumneredeyse özel hayatıyla her gün manşetlerde.Bırakın yıldız bir futbolcuyu normalbir insan bile bu kadar magazinsel bir yaşamıniçinde olsa o insanın kafası karışır. Böyleduygusal süreçleri yönetmek kolay iş değil.Eğer İcardi kendini toparlamazsa vekendini oyuna bir an önce vermezseGalatasaray'a güç değil yük olur.Spor yapan her futbolcu adale ağrısı yaşar.Bu ağrı, adale ağrısından ziyade kalpağrısına benziyor.
TRABZON'DA HAMSIK NEYSE BEŞIKTAŞ'TA DA GHEZZAL ÖYLE
SORU: Galatasaray'da İcardi'ninArjantin'e gitmesi tartışma yarattı. Yıldızfutbolcunun özel hayatı sürekli gündemde.İcardi, Galatasaray'a uzun vadedezarar mı verir yoksa endişeler yersiz mi?
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray yönetimi,İcardi'nin skandala yol açacak tavır vedavranışlarına set çekmeli. Arjantinli yıldızbüyük umutlarla geldiama henüz Galatasaray'a birhizmet yapmadı. Teknikdirektör Okan Buruk,İcardi'nin takımın önünegeçmesine izin vermemeli,tavizde bulunmamalı. İcardi, takımdakriz yaratmamalı. Büyük uğraşlarsonucu bu transferi gerçekleştirenErden Timur, İcardi ile tavizsiz birgörüşme yapmalı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İcardi'nindurumu soru işareti. Ben bu gelişmelerdensonra İcardi'nin istenilenfiziksel güce geleceğini tahminetmiyorum. Tabii ki bunuzaman gösterecek.
GÜRCAN BİLGİÇ: İcardi busezonun en sükseli transferi oldu.Sözleşmesinin büyük bölümünü PSG karşılasada Galatasaray'a maliyeti de (3 milyonEuro) ortalamanın çok üstünde. Birgol kralı alıyorsanız, bu paraları veriyorsanız,gelecek; takımı kurtaracak.Yapamazsa, problemler başlar. İcardi, şu andaözel hayatında da sorunlar yaşıyor. Fizik olarakiyi değilsiniz, üstüne bir de boşanma etabınagiriyorsunuz. Oyuncuya bu anlayışı da göstermekgerekiyor. Sakatlana da bilirdi. Görünenşu ki; Ocak'tan önce kendisini yüzde 100ile seyredemeyeceğiz.
İSKENDER GÜNEN: Kulüplerimizinmali yönden nasıl bir batağın içinde olduğuherkesçe bilinen bir gerçek. Böyle bir durumdahar vurup harman savurmanın mantığıvar mı? Anımsanacağı gibi Falcao transferigerçekleştiğinde Allah'a şükürler eden yöneticilerimizvardı! Sonuç büyük bir hayal kırıklığıve milyonlarca Euro. Sezon başı Seferovictransferi ve Gomis varken İcardi'yi transferetmek neden? Bu oyuncu geçen sezon çok azsüre almış ve sorunları olan bir isim.Görünen o ki uzun vadede takımazarar verecek bir yapıya sahip.
FATİH DOĞAN: İcardi bir yıldız.İtalyan medyasına bakıyorumneredeyse özel hayatıyla her gün manşetlerde.Bırakın yıldız bir futbolcuyu normalbir insan bile bu kadar magazinsel bir yaşamıniçinde olsa o insanın kafası karışır. Böyleduygusal süreçleri yönetmek kolay iş değil.Eğer İcardi kendini toparlamazsa vekendini oyuna bir an önce vermezseGalatasaray'a güç değil yük olur.Spor yapan her futbolcu adale ağrısı yaşar.Bu ağrı, adale ağrısından ziyade kalpağrısına benziyor. SORU: Valerien İsmael, "Gelecek endişemyok. Rahatım" dedi. Fransız teknik adamınoyun düşüncesi, kararları ve tercihlerinebakarsak Beşiktaş'taki geleceği garanti mi?
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş-F.Bahçe maçınıVodafone Park'ta çıplak gözle izledim. Derbidesıkıldım, tam bir kör dövüşü vardı. Ghezzal, oyunagirerek derbinin havasını değiştirdi. Ghezzal'ınolmadığı dönemde aynı işi bir başka oyuncuyapamıyorsa İsmael de geleceğini garanti görmemeli.Çünkü oyuna müdahalelerde geç kaldı, DeleAlli ile Muleka'nın etkisiz olduğunu görmesine rağmenGedson, Ghezzal hamlesini maalesef geç yaptı.İsmael'in geleceği Beşiktaş'ın başarılarıyla orantılıdır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Şampiyonluk yarışı çok bilinmeyenlidenklem. Böyle bir tabloda İsmael'i fazla eleştirmekdoğru değil. Beşiktaş takımı sahada mücadeleediyor. Bence derbideki İsmael'in en büyük şanssızlığıN'Koudou gibi önemli bir kanat forvetininsakatlıktan dolayı oynamayışı ve takımın temeldireği Ghezzal'ın hazır olmayışı. 20 dakikalıksüreç bile gösterdi ki Ghezzal kalitesi ve yetenekleriyleBeşiktaş'ın olmazsa olmazı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bir teknik adam, kendisahasında, 40 bin seyircisi önünde, ezeli rakibineyenilmediği için mutluysa zaten bilet rezervasyonunuyaptırmıştır. Beşiktaş kadro kalitesine göre bekleneninçok altında futbol oynuyor. Teknik adamkurgusunda çeşitlilik olmadığı gibi, tabela içinperformansa muhtaçlar. Ghezzal'ın oyuna girmesi, tribünlerinadını haykırması da bu yüzden. Takımdan değil,bir oyuncudan bir şeyler bekliyorlar.
İSKENDER GÜNEN: Bazı oyuncular var ki birtakım için olmazsaolmaz. Trabzonspor'daHamsik neyseBeşiktaş'ta da Ghezzalöyle. GhezzalBeşiktaş'ın oyunaklı. Çünkü Ghezzal'ınolduğu her maçta topüçüncü bölgeye geldiğinde çok daha üretken bir yapıortaya çıkıyor. Fenerbahçe maçının son 20 dakikasındaoyuna girdikten sonraBeşiktaş'ın tüm oyun planıdeğişti. Beşiktaş'ta DeleAlli'nin performansı artarsave Weghorst kenarlardangetirilen toplarla daha fazlabuluşturulursa gol pozisyonuüretmekte yeterli biryapı ortaya çıkar.
FATİH DOĞAN: Valerien İsmael bencehayatından mutlu. Hayatında tatmadığımutlulukları yaşıyor. 40 binin üzerindetaraftarın önünde maçlar oynayıp kendi evindeFenerbahçe ile berabere kaldığı için mutluoluyor. Çünkü bunlar yaşamadığı duygular.Büyük takım çalıştıramamanın vermişolduğu eksiklikle elindekilerle mutlu oluyor.Ama ne Türkiye'nin ne Beşiktaş'ıngenel stratejisinden haberi olduğunuya da bunu tam anlamıyla içselleştirebildiğinidüşünmüyorum. İsmael'e buçalışkanlığıyla gelişmesi için gerekli süreninfazlasıyla verildiğini düşünüyorum ama taktikanlamda büyük takım çalıştırma noktasındageliştirme adına fazla yol katettiğinisöyleyemem. O yüzden Beşiktaş'ınİsmael ile hem taktik hem deoyun anlamında zaman kaybettiğineinanmaya başladım. Bir şeylerdeğiştirmesini, kendini göstermesinibekledim ama artık bufikrim değişti.
KENDİ OYUN KÜLTÜRÜNÜ ELEŞTİRMELİ
SORU: Jesus, "M.City ve M.Unitedarasındaki maçı, bizim derbi ile karıştırmayın"dedi. Portekizli hoca, bu yorumunufaul sayılarına bağladı (BJK-FB 35faul- City-United 12 faul) Siz ne dersiniz?
LEVENT TÜZEMEN: Manchesterderbisinde iki takım da skoru düşünmedenoynadılar. City, skoru artırmakiçin çaba sarf etti, Unitedlı oyuncularise skor 6-1 olmasına rağmen mücadeledenvazgeçmeyip 2 gol attı. Beşiktaş ileF.Bahçe birbirlerini resmen kilitlediler.Portekizli hoca, iki farklı derbidekioyun anlayışını faullere bağlamamalı,kendisinin ve İsmael'in derbidekioyun kültürlerini eleştirmeli.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Premier Ligile Süper Lig arasında okadar büyük fark var kiJesus'un bu konuda söylediğidoğru. Orada başka türlü bir futboloynanıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus, "O kadarkaliteli oyuncular var ki faul yapmayagerek duymuyorlar" dedi. Bizde oynatmamaküzerine kurgu yapıldığında,bir yenilgi ile dünyanın sonu geldiğinegöre, sahadakilerin de şansıkalmıyor; basıyorlar çelmeyi.
İSKENDER GÜNEN: Premier Lig ile Süper Lig'i karşılaştırmak eşyanın tabiatına aykırı. Premier Lig dünyanın en önemli ligi. Jesus doğru söylemiş. Çünkü Premier Lig'de bırakın ilk 11'i, yedek sıralamasında bile olmayan oyuncuların Süper Lig'de gösterdiği performanslar, 2 lig arasındaki farkı rahatlıkla belirliyor.
FATİH DOĞAN: Jesus'un tespiti çok doğru ama eksik. Henüz Türkiye'deki hakemlerinoyunu soğutan, tempoyudüşüren, yanlış kararlar ve yanlışkartlarla maçları manipüle edençirkin yüzüyle karşılaşmadığı için sadece oyuncuların ucuz faul alma ve rakibe sert oynama bakış açısıyla açıklıyor.
KEREM VE YUNUS İÇİN Z PLANI BILE YOK!
SORU: Galatasaray'da'Kerem ve Yunus 8+3'tendolayı zorunlu oynuyorlar'yorumları çok fazla. Peki 8maçtır bu isimler kötüyse OkanBuruk'un B, C planı yok mu?
LEVENT TÜZEMEN: Maalesefyerli oyuncu konusunda G.Saray, transferdeeksik kaldı. Emre Akbaba ve EmreKılınç, bence kadroda tutulmalıydı. Eğerkulübede kaliteli yerli oyuncu olsaydıYunus ve Kerem, yerlerini garanti olarakgörmezdi. Okan Buruk'un elindebırakın B planını, Kerem veYunus konusunda Z planıbile yok. Ancak bir iddiaduydum, G.Saray'da birçokoyuncu yüksek maliyetleoynarken, Yunus'ahâlâ daha ücret iyileştirilmesiyapılmamışve sözleşmesiuzatılmamışsada bu oyuncuyupsikolojikolarakolumsuzetkiler.G.Saray Yunus'un beklentilerinibay haftasındakesinlikle çözmelidir.
GÜRCAN BİLGİÇ: OkanBuruk, yerli rotasyonundaki şansınıEmre Kılınç, Emre Akbaba ve TaylanAntalyalı'yı göndererek yitirdi. Transferplanlamasında tüm kulüpler yerli oyuncularayatırım yaparken, onlar ellerindekindenvazgeçtiler. Kerem ve Yunus'tançok beklentileri vardı ama iki oyuncuda geçen seneki performanslarını yükseltmeyibırakın, koruyamadılar bile…
FATİH DOĞAN: Galatasaray'davasat oyunun faturası sadece Keremve Yunus'a yıkılmaya çalışılıyor.Büyük bir yanlış. Kerem veYunus'un eksikleri yokdeğil? Çok var. AmaGalatasaray'ın oyununusadece bu ikioyuncu üzerindenaçıklarsanız hatayaparsınız. Oradahenüz takım olamamanıngetirdiğihandikaplarıyaşıyorlar.
TAKIM BİRBİRİNE ALIŞTIKÇA YUKARI ÇIKIYOR
SORU: Trabzonspor'da taşlar yerine oturdu mu?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzon'daki en büyük değişiklikkadro yapılanması. Visca'nın da sakatlığı ekleninceCornelius ve Nwakaeme'nin de ayrılışıyla çokönemli ileri uç oyuncuları değişmiş oldu. Buna bir detakımın dinamosu Dorukhan'ın sezonu kapatmasıeklenince ortaya olumsuz bir tablo çıktı.Ama bu şartlarda çok zor da olsa son 2 lig maçınıkazanmaları moral açısından önemli. Trabzonspor dayine sonuna kadar bu yarışın içinde kalacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hamsik'in geri dönüşü ileTrabzonspor ön tarafı artık pas kalitesine kavuştu. Önemlioyuncular kaybettiler, bu eksiklik de var. Gomez hâlâ şaşkın.Yine de takımın en akıllısı. Yeni transferlerin katkısınabakınca kalite kaybettiler.
İSKENDER GÜNEN: Yeni bir takım olmanın getirdiğizorluklar yaşandı. Öyle maçlarvar ki geçen yılki 11'den 8 oyuncueksikliğinde oynandı. Kızılyıldızmaçıyla başlayan bir çıkış var. Bunda enbüyük etken yeni transferlerin birlikteoynamayla beraber uyumu veHamsik'in dönmesi. Sorun ise gol pozisyonlarını mutlakdeğerlendirmeniz. Kayseri maçında oyunun ilk yarısındaöylesi pozisyonlar var ki şut-pas tercih yanlışlığında değerlendirilemedi.Ama Trabzonspor'un en büyük kazancı geriyedüştüğü maçlarda bile kazanma azmini sahaya yansıtması.