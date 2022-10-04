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Giriş Tarihi: 4.10.2022

İcardi’ninki adale değil kalp ağrısı!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
İcardi’ninki adale değil kalp ağrısı!

SABAH Spor yazarları, geride kalan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor’daki gelişmeleri değerlendirdi

SORU: Galatasaray'da İcardi'nin Arjantin'e gitmesi tartışma yarattı. Yıldız futbolcunun özel hayatı sürekli gündemde. İcardi, Galatasaray'a uzun vadede zarar mı verir yoksa endişeler yersiz mi?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray yönetimi, İcardi'nin skandala yol açacak tavır ve davranışlarına set çekmeli. Arjantinli yıldız büyük umutlarla geldi ama henüz Galatasaray'a bir hizmet yapmadı. Teknik direktör Okan Buruk, İcardi'nin takımın önüne geçmesine izin vermemeli, tavizde bulunmamalı. İcardi, takımda kriz yaratmamalı. Büyük uğraşlar sonucu bu transferi gerçekleştiren Erden Timur, İcardi ile tavizsiz bir görüşme yapmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İcardi'nin durumu soru işareti. Ben bu gelişmelerden sonra İcardi'nin istenilen fiziksel güce geleceğini tahmin etmiyorum. Tabii ki bunu zaman gösterecek.



GÜRCAN BİLGİÇ: İcardi bu sezonun en sükseli transferi oldu. Sözleşmesinin büyük bölümünü PSG karşılasa da Galatasaray'a maliyeti de (3 milyon Euro) ortalamanın çok üstünde. Bir gol kralı alıyorsanız, bu paraları veriyorsanız, gelecek; takımı kurtaracak. Yapamazsa, problemler başlar. İcardi, şu anda özel hayatında da sorunlar yaşıyor. Fizik olarak iyi değilsiniz, üstüne bir de boşanma etabına giriyorsunuz. Oyuncuya bu anlayışı da göstermek gerekiyor. Sakatlana da bilirdi. Görünen şu ki; Ocak'tan önce kendisini yüzde 100 ile seyredemeyeceğiz.

İSKENDER GÜNEN: Kulüplerimizin mali yönden nasıl bir batağın içinde olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Böyle bir durumda har vurup harman savurmanın mantığı var mı? Anımsanacağı gibi Falcao transferi gerçekleştiğinde Allah'a şükürler eden yöneticilerimiz vardı! Sonuç büyük bir hayal kırıklığı ve milyonlarca Euro. Sezon başı Seferovic transferi ve Gomis varken İcardi'yi transfer etmek neden? Bu oyuncu geçen sezon çok az süre almış ve sorunları olan bir isim. Görünen o ki uzun vadede takıma zarar verecek bir yapıya sahip.

FATİH DOĞAN: İcardi bir yıldız. İtalyan medyasına bakıyorum neredeyse özel hayatıyla her gün manşetlerde. Bırakın yıldız bir futbolcuyu normal bir insan bile bu kadar magazinsel bir yaşamın içinde olsa o insanın kafası karışır. Böyle duygusal süreçleri yönetmek kolay iş değil. Eğer İcardi kendini toparlamazsa ve kendini oyuna bir an önce vermezse Galatasaray'a güç değil yük olur. Spor yapan her futbolcu adale ağrısı yaşar. Bu ağrı, adale ağrısından ziyade kalp ağrısına benziyor.


TRABZON'DA HAMSIK NEYSE BEŞIKTAŞ'TA DA GHEZZAL ÖYLE

SORU: Galatasaray'da İcardi'nin Arjantin'e gitmesi tartışma yarattı. Yıldız futbolcunun özel hayatı sürekli gündemde. İcardi, Galatasaray'a uzun vadede zarar mı verir yoksa endişeler yersiz mi?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray yönetimi, İcardi'nin skandala yol açacak tavır ve davranışlarına set çekmeli. Arjantinli yıldız büyük umutlarla geldi ama henüz Galatasaray'a bir hizmet yapmadı. Teknik direktör Okan Buruk, İcardi'nin takımın önüne geçmesine izin vermemeli, tavizde bulunmamalı. İcardi, takımda kriz yaratmamalı. Büyük uğraşlar sonucu bu transferi gerçekleştiren Erden Timur, İcardi ile tavizsiz bir görüşme yapmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İcardi'nin durumu soru işareti. Ben bu gelişmelerden sonra İcardi'nin istenilen fiziksel güce geleceğini tahmin etmiyorum. Tabii ki bunu zaman gösterecek.

GÜRCAN BİLGİÇ: İcardi bu sezonun en sükseli transferi oldu. Sözleşmesinin büyük bölümünü PSG karşılasa da Galatasaray'a maliyeti de (3 milyon Euro) ortalamanın çok üstünde. Bir gol kralı alıyorsanız, bu paraları veriyorsanız, gelecek; takımı kurtaracak. Yapamazsa, problemler başlar. İcardi, şu anda özel hayatında da sorunlar yaşıyor. Fizik olarak iyi değilsiniz, üstüne bir de boşanma etabına giriyorsunuz. Oyuncuya bu anlayışı da göstermek gerekiyor. Sakatlana da bilirdi. Görünen şu ki; Ocak'tan önce kendisini yüzde 100 ile seyredemeyeceğiz.




İSKENDER GÜNEN: Kulüplerimizin mali yönden nasıl bir batağın içinde olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Böyle bir durumda har vurup harman savurmanın mantığı var mı? Anımsanacağı gibi Falcao transferi gerçekleştiğinde Allah'a şükürler eden yöneticilerimiz vardı! Sonuç büyük bir hayal kırıklığı ve milyonlarca Euro. Sezon başı Seferovic transferi ve Gomis varken İcardi'yi transfer etmek neden? Bu oyuncu geçen sezon çok az süre almış ve sorunları olan bir isim. Görünen o ki uzun vadede takıma zarar verecek bir yapıya sahip.

FATİH DOĞAN: İcardi bir yıldız. İtalyan medyasına bakıyorum neredeyse özel hayatıyla her gün manşetlerde. Bırakın yıldız bir futbolcuyu normal bir insan bile bu kadar magazinsel bir yaşamın içinde olsa o insanın kafası karışır. Böyle duygusal süreçleri yönetmek kolay iş değil. Eğer İcardi kendini toparlamazsa ve kendini oyuna bir an önce vermezse Galatasaray'a güç değil yük olur. Spor yapan her futbolcu adale ağrısı yaşar. Bu ağrı, adale ağrısından ziyade kalp ağrısına benziyor.
SORU: Valerien İsmael, "Gelecek endişem yok. Rahatım" dedi. Fransız teknik adamın oyun düşüncesi, kararları ve tercihlerine bakarsak Beşiktaş'taki geleceği garanti mi?

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş-F.Bahçe maçını Vodafone Park'ta çıplak gözle izledim. Derbide sıkıldım, tam bir kör dövüşü vardı. Ghezzal, oyuna girerek derbinin havasını değiştirdi. Ghezzal'ın olmadığı dönemde aynı işi bir başka oyuncu yapamıyorsa İsmael de geleceğini garanti görmemeli. Çünkü oyuna müdahalelerde geç kaldı, Dele Alli ile Muleka'nın etkisiz olduğunu görmesine rağmen Gedson, Ghezzal hamlesini maalesef geç yaptı. İsmael'in geleceği Beşiktaş'ın başarılarıyla orantılıdır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Şampiyonluk yarışı çok bilinmeyenli denklem. Böyle bir tabloda İsmael'i fazla eleştirmek doğru değil. Beşiktaş takımı sahada mücadele ediyor. Bence derbideki İsmael'in en büyük şanssızlığı N'Koudou gibi önemli bir kanat forvetinin sakatlıktan dolayı oynamayışı ve takımın temel direği Ghezzal'ın hazır olmayışı. 20 dakikalık süreç bile gösterdi ki Ghezzal kalitesi ve yetenekleriyle Beşiktaş'ın olmazsa olmazı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bir teknik adam, kendi sahasında, 40 bin seyircisi önünde, ezeli rakibine yenilmediği için mutluysa zaten bilet rezervasyonunu yaptırmıştır. Beşiktaş kadro kalitesine göre beklenenin çok altında futbol oynuyor. Teknik adam kurgusunda çeşitlilik olmadığı gibi, tabela için performansa muhtaçlar. Ghezzal'ın oyuna girmesi, tribünlerin adını haykırması da bu yüzden. Takımdan değil, bir oyuncudan bir şeyler bekliyorlar.

İSKENDER GÜNEN: Bazı oyuncular var ki bir takım için olmazsa olmaz. Trabzonspor'da Hamsik neyse Beşiktaş'ta da Ghezzal öyle. Ghezzal Beşiktaş'ın oyun aklı. Çünkü Ghezzal'ın olduğu her maçta top üçüncü bölgeye geldiğinde çok daha üretken bir yapı ortaya çıkıyor. Fenerbahçe maçının son 20 dakikasında oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ın tüm oyun planı değişti. Beşiktaş'ta Dele Alli'nin performansı artarsa ve Weghorst kenarlardan getirilen toplarla daha fazla buluşturulursa gol pozisyonu üretmekte yeterli bir yapı ortaya çıkar.

FATİH DOĞAN: Valerien İsmael bence hayatından mutlu. Hayatında tatmadığı mutlulukları yaşıyor. 40 binin üzerinde taraftarın önünde maçlar oynayıp kendi evinde Fenerbahçe ile berabere kaldığı için mutlu oluyor. Çünkü bunlar yaşamadığı duygular. Büyük takım çalıştıramamanın vermiş olduğu eksiklikle elindekilerle mutlu oluyor. Ama ne Türkiye'nin ne Beşiktaş'ın genel stratejisinden haberi olduğunu ya da bunu tam anlamıyla içselleştirebildiğini düşünmüyorum. İsmael'e bu çalışkanlığıyla gelişmesi için gerekli sürenin fazlasıyla verildiğini düşünüyorum ama taktik anlamda büyük takım çalıştırma noktasında geliştirme adına fazla yol katettiğini söyleyemem. O yüzden Beşiktaş'ın İsmael ile hem taktik hem de oyun anlamında zaman kaybettiğine inanmaya başladım. Bir şeyler değiştirmesini, kendini göstermesini bekledim ama artık bu fikrim değişti.

KENDİ OYUN KÜLTÜRÜNÜ ELEŞTİRMELİ

SORU: Jesus, "M.City ve M.United arasındaki maçı, bizim derbi ile karıştırmayın" dedi. Portekizli hoca, bu yorumunu faul sayılarına bağladı (BJK-FB 35 faul- City-United 12 faul) Siz ne dersiniz?

LEVENT TÜZEMEN: Manchester derbisinde iki takım da skoru düşünmeden oynadılar. City, skoru artırmak için çaba sarf etti, Unitedlı oyuncular ise skor 6-1 olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyip 2 gol attı. Beşiktaş ile F.Bahçe birbirlerini resmen kilitlediler. Portekizli hoca, iki farklı derbideki oyun anlayışını faullere bağlamamalı, kendisinin ve İsmael'in derbideki oyun kültürlerini eleştirmeli.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Premier Lig ile Süper Lig arasında o kadar büyük fark var ki Jesus'un bu konuda söylediği doğru. Orada başka türlü bir futbol oynanıyor.




GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus, "O kadar kaliteli oyuncular var ki faul yapmaya gerek duymuyorlar" dedi. Bizde oynatmamak üzerine kurgu yapıldığında, bir yenilgi ile dünyanın sonu geldiğine göre, sahadakilerin de şansı kalmıyor; basıyorlar çelmeyi.

İSKENDER GÜNEN: Premier Lig ile Süper Lig'i karşılaştırmak eşyanın tabiatına aykırı. Premier Lig dünyanın en önemli ligi. Jesus doğru söylemiş. Çünkü Premier Lig'de bırakın ilk 11'i, yedek sıralamasında bile olmayan oyuncuların Süper Lig'de gösterdiği performanslar, 2 lig arasındaki farkı rahatlıkla belirliyor.

FATİH DOĞAN: Jesus'un tespiti çok doğru ama eksik. Henüz Türkiye'deki hakemlerin oyunu soğutan, tempoyu düşüren, yanlış kararlar ve yanlış kartlarla maçları manipüle eden çirkin yüzüyle karşılaşmadığı için sadece oyuncuların ucuz faul alma ve rakibe sert oynama bakış açısıyla açıklıyor.

KEREM VE YUNUS İÇİN Z PLANI BILE YOK!

SORU: Galatasaray'da 'Kerem ve Yunus 8+3'ten dolayı zorunlu oynuyorlar' yorumları çok fazla. Peki 8 maçtır bu isimler kötüyse Okan Buruk'un B, C planı yok mu?

LEVENT TÜZEMEN: Maalesef yerli oyuncu konusunda G.Saray, transferde eksik kaldı. Emre Akbaba ve Emre Kılınç, bence kadroda tutulmalıydı. Eğer kulübede kaliteli yerli oyuncu olsaydı Yunus ve Kerem, yerlerini garanti olarak görmezdi. Okan Buruk'un elinde bırakın B planını, Kerem ve Yunus konusunda Z planı bile yok. Ancak bir iddia duydum, G.Saray'da birçok oyuncu yüksek maliyetle oynarken, Yunus'a hâlâ daha ücret iyileştirilmesi yapılmamış ve sözleşmesi uzatılmamışsa da bu oyuncuyu psikolojik olarak olumsuz etkiler. G.Saray Yunus'un beklentilerini bay haftasında kesinlikle çözmelidir.




GÜRCAN BİLGİÇ: Okan Buruk, yerli rotasyonundaki şansını Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı'yı göndererek yitirdi. Transfer planlamasında tüm kulüpler yerli oyunculara yatırım yaparken, onlar ellerindekinden vazgeçtiler. Kerem ve Yunus'tan çok beklentileri vardı ama iki oyuncu da geçen seneki performanslarını yükseltmeyi bırakın, koruyamadılar bile…

FATİH DOĞAN: Galatasaray'da vasat oyunun faturası sadece Kerem ve Yunus'a yıkılmaya çalışılıyor. Büyük bir yanlış. Kerem ve Yunus'un eksikleri yok değil? Çok var. Ama Galatasaray'ın oyununu sadece bu iki oyuncu üzerinden açıklarsanız hata yaparsınız. Orada henüz takım olamamanın getirdiği handikapları yaşıyorlar.

TAKIM BİRBİRİNE ALIŞTIKÇA YUKARI ÇIKIYOR

SORU: Trabzonspor'da taşlar yerine oturdu mu?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzon'daki en büyük değişiklik kadro yapılanması. Visca'nın da sakatlığı eklenince Cornelius ve Nwakaeme'nin de ayrılışıyla çok önemli ileri uç oyuncuları değişmiş oldu. Buna bir de takımın dinamosu Dorukhan'ın sezonu kapatması eklenince ortaya olumsuz bir tablo çıktı. Ama bu şartlarda çok zor da olsa son 2 lig maçını kazanmaları moral açısından önemli. Trabzonspor da yine sonuna kadar bu yarışın içinde kalacaktır.




GÜRCAN BİLGİÇ: Hamsik'in geri dönüşü ile Trabzonspor ön tarafı artık pas kalitesine kavuştu. Önemli oyuncular kaybettiler, bu eksiklik de var. Gomez hâlâ şaşkın. Yine de takımın en akıllısı. Yeni transferlerin katkısına bakınca kalite kaybettiler.

İSKENDER GÜNEN: Yeni bir takım olmanın getirdiği zorluklar yaşandı. Öyle maçlar var ki geçen yılki 11'den 8 oyuncu eksikliğinde oynandı. Kızılyıldız maçıyla başlayan bir çıkış var. Bunda en büyük etken yeni transferlerin birlikte oynamayla beraber uyumu ve Hamsik'in dönmesi. Sorun ise gol pozisyonlarını mutlak değerlendirmeniz. Kayseri maçında oyunun ilk yarısında öylesi pozisyonlar var ki şut-pas tercih yanlışlığında değerlendirilemedi. Ama Trabzonspor'un en büyük kazancı geriye düştüğü maçlarda bile kazanma azmini sahaya yansıtması.

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