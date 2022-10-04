Milli Takım’ın rakibi Meksika

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Son 16 turunu daha önce garantileyenBu sonuçla Milli Takım, grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu. Aynı puanı bulunan Haiti ise averajla zirvede yer aldı.Müsabakayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile eşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da takip etti.