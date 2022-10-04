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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Milli Takım’ın rakibi Meksika

Milli Takım’ın rakibi Meksika

Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası’ndaki 3. maçında Haiti ile berabere kalırken, son 16’daki rakip Meksika oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Son 16 turunu daha önce garantileyen Ay-Yıldızlıların golünü 23. dakikada Kemal Güleş kaydetti. Bu sonuçla Milli Takım, grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu. Aynı puanı bulunan Haiti ise averajla zirvede yer aldı. Milliler, Meksika ile yarın saat 12.00'de karşılaşacak. Müsabakayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile eşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da takip etti.

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Milli Takım’ın rakibi Meksika
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