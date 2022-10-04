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Giriş Tarihi: 4.10.2022 17:11 Son Güncelleme: 4.10.2022 17:13

Son dakika Galatasaray haberi: G.Saray Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı! İşte yeni kazancı...

Son dakika Galatasaray haberi: G.Saray Victor Nelsson’un sözleşmesinde iyileştirme yaptı! İşte yeni kazancı...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun sözleşmesinde iyileştirmeye gitti. Genç stoperin yeni maaşı 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi.

İŞTE YENİ SÖZLEŞMESİ

Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.

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Son dakika Galatasaray haberi: G.Saray Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı! İşte yeni kazancı...
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