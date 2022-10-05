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Giriş Tarihi: 5.10.2022 17:16

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır

AA
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Wilian Arao, tedbir amaçlı katılmadı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sarı-lacivertliler, yarın saat 22.00'de AEK Larnaca'yı konuk edecek.

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Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır
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