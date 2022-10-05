Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Wilian Arao, tedbir amaçlı katılmadı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sarı-lacivertliler, yarın saat 22.00'de AEK Larnaca'yı konuk edecek.