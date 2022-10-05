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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Futbol hasta! Tedavi edilmeli

Futbol hasta! Tedavi edilmeli

Avrupa Süper Ligi projesini yeniden gündeme taşıyan Perez, “Küresel eğlence savaşını kaybediyoruz. Nadal ve Djokovic 16 yılda 59 kez maç yaptı. Biz Avrupa kupalarında 67 yılda Liverpool’la sadece 9 kez oynadık” diyerek ateşi bir daha yaktı

Dünya futbolunun devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez bir kez daha Avrupa Süper Ligi projesi için adım attı… Nisan 2021'de Avrupa'nın önde gelen 12 takımının öncülüğünde Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşu açıklanırken ortalık da birbirine girmişti. Ülke federasyonlarının sert yaptırım kararları sonrasında birçok takım geri adım atmak zorunda kalırken Real Madrid cephesinin ise pes etmeye niyeti yok. Los Galacticos'un başkanı Perez, "Futbol hasta. Gençler gittikçe daha az ilgileniyor. Futbolun tedavi edilmesi gerekiyor. Küresel eğlence savaşını kaybediyoruz. Teniste Nadal ve Federer, 15 yılda 40 kez karşılaştı. Nadal ve Djokovic 16 yılda 59 kez maç yaptı. Biz Avrupa kupalarında 67 yılda Liverpool'la sadece 9 kez oynadık" sözleriyle Avrupa Süper Ligi projesinin bir gün yeniden gündeme geleceğini açıkladı.

KATILAN TAKIMLAR
İNGİLTERE: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham
İTALYA: Milan, Inter, Juventus
İSPANYA: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona

KATILMAYI REDDEDENLER
Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Bayern Münih

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Futbol hasta! Tedavi edilmeli
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