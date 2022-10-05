Futbol hasta! Tedavi edilmeli

Dünya futbolunun devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez bir kez daha Avrupa Süper Ligi projesi için adım attı…Ülke federasyonlarının sert yaptırım kararları sonrasında birçok takım geri adım atmak zorunda kalırken Real Madrid cephesinin ise pes etmeye niyeti yok. Los Galacticos'un başkanı Perez, "Futbol hasta. Gençler gittikçe daha az ilgileniyor. Futbolun tedavi edilmesi gerekiyor.Teniste Nadal ve Federer, 15 yılda 40 kez karşılaştı. Nadal ve Djokovic 16 yılda 59 kez maç yaptı. Biz Avrupa kupalarında 67 yılda Liverpool'la sadece 9 kez oynadık" sözleriyle AvrupaArsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, TottenhamMilan, Inter, JuventusAtletico Madrid, Real Madrid, BarcelonaParis Saint Germain, Borussia Dortmund, Bayern Münih