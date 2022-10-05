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Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:53

Mame Thiam: Elimizden gelenin fazlasını yaparak kazanmak istiyoruz

DHA
Mame Thiam: Elimizden gelenin fazlasını yaparak kazanmak istiyoruz

Kayserispor forması giyen Mame Thiam, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçı ile yaptığı değerlendirmede, “Biz, iyi çalışıp elimizden gelenin fazlasını yaparak kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. İdmana sakatlığı bulunan Arif Kocaman katılmadı. Antrenmandan önce konuşan Mame Thiam, "Ümraniyespor karşılaşmasının zor bir maç olduğunu biliyoruz. Biz, iyi çalışıp elimizden gelenin fazlasını yaparak kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Geride kalan sezonlarda daha çok gol katkısı sağlıyordum. Bu yıl kendime şöyle bir hedef koydum, takıma asist anlamında daha fazla yardımcı olmak istiyorum" ifadesinde bulundu..

ONUR BULUT: BİZİM İÇİN İYİ BİR MAÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut ise "Trabzonspor karşılaşmasını çok basit değerlendirebiliriz. İyi başladık ve iyi oynadık. Kendi hatalarımızdan Trabzon'a pozisyon verdik. Trabzon oyun kurup pozisyona girmedi, biz hediye ettik. Trabzon maçını yenebilirdik. Penaltı pozisyonu maçın dengesini bozdu. Bireysel hatadan bir gol daha yedik. İstediğimiz gibi olmadı. Ümraniye maçına hazırlanıyoruz. İstediğimiz oyunu ortaya koyarsak, bizim için iyi bir maç olabileceğini düşünüyorum. Bunu da Pazar günü göreceğiz. Milli Takıma çağrıldığım çok mutluydum. Oynamak da isterdim. Bu kez olmadı. İnşallah başka sefere olur" diye konuştu.

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Mame Thiam: Elimizden gelenin fazlasını yaparak kazanmak istiyoruz
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