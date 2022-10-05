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Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:10 Son Güncelleme: 5.10.2022 16:18

Manchester City’de Haaland - Real Madrid alarmı

Manchester City’de Haaland - Real Madrid alarmı

Real Madrid, sözleşmesindeki maddeye göre Erling Haaland’ı 200 milyon Euro karşılığında transfer edilebilir. Manchester City, bunu engellemek için Haaland'a haftada 400 bin alan Kevin De Bruyne'den daha fazla kazanacağı bir kontrat önermeye hazırlanıyor.

Manchester City ile birlikte rekorları alt üst eden Erling Haaland'ın performansı Pep Guardiola'yı sevindiriyor. ESPN'in haberine göre; Manchester City, adı daha önce de Real Madrid'le anılan Norveçli oyuncusu için yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Real Madrid'in 2024'te serbest kalma maddesi aktif olacak oyuncuyu, transfer etme planı olduğu iddia edildi. İngiliz ekibi Manchester City, Real Madrid'e yıldız oyuncusunu kapma fırsatını vermek istemiyor.

22 yaşındaki forvet, City'ye transfer olduğunda sözleşmesinde yer alan madde sayesinde 2024'te 200 milyon Euro karşılığında transfer edilebilir. Takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Haaland, haftalık 375 bin Pound civarında bir bedel kazanıyor.

Haftalık 400 bin Pound kazanan Kevin De Bruyne bu alanda takımın zirvesinde bulunuyor. City'nin yeni sözleşmeyle, Norveçli'yi takımın en çok kazanan oyuncusu yapması muhtemel olacak. Premier Lig'de bu sezon 8 maça çıkan golcü oyuncu, bu maçlarda takımına 14 gollük katkı sağladı.

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Manchester City’de Haaland - Real Madrid alarmı
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