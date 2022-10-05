Manchester City’de Haaland - Real Madrid alarmı

22 yaşındaki forvet, City'ye transfer olduğunda sözleşmesinde yer alan madde sayesinde 2024'te 200 milyon Euro karşılığında transfer edilebilir. Takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Haaland, haftalık 375 bin Pound civarında bir bedel kazanıyor.

Haftalık 400 bin Pound kazanan Kevin De Bruyne bu alanda takımın zirvesinde bulunuyor. City'nin yeni sözleşmeyle, Norveçli'yi takımın en çok kazanan oyuncusu yapması muhtemel olacak. Premier Lig'de bu sezon 8 maça çıkan golcü oyuncu, bu maçlarda takımına 14 gollük katkı sağladı.