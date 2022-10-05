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Giriş Tarihi: 5.10.2022 15:17

Rıza Çalımbay, Ballkani mücadelesini önemsiyor: "Bizim için en önemli maç"

İHA
Rıza Çalımbay, Ballkani mücadelesini önemsiyor: Bizim için en önemli maç

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Ballkani ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “İç sahada oynayacağımız Avrupa maçlarını kazandığımız takdirde büyük ihtimalle bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli maç, bu maç” dedi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ MAÇ"

Grup mücadelelerine iyi başladıklarını dile getiren Çalımbay, "Önce Slavia Prag beraberliği daha sonra CFR Cluj'u yendik. Özellikle Romanya'da oynadığımız maçta ne kadar eksik olursak olalım gayet iyi mücadele ettik. İç sahada oynayacağımız Avrupa maçlarını kazandığımız takdirde büyük ihtimalle bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim için en önemli maç, bu maç. Rakip takım için de önemli bir maç. Herkes bu takımı küçümseyebilir. Herkes zayıf takım diyebilir ama öyle değil. Kendi ülkesinin şampiyon takımı. Yardımcı hocamızı da gönderip maçlarını seyrettirdik. Analiz de yaptık, çok iyi bir takım. Zorlanacağımız bir maç olacak, kolay bir maç değil. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"KAZANIRSAK BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ"

Çalımbay, ligdeki durumları ile Avrupa maçlarının karşılaştırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Ligdeki gidişatımız ile bu maçlar ayrı. Bu maç bizim için milli maç gibidir. Alacağımız her puan Türkiye için çok çok önemlidir. Bizim bu maça bakış açımız çok farklı. Ligde de benim çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesini oynadık. Bu kadar fazla pozisyona girip, rakibe yenildiğimiz için çok üzgünüz. Ben takımımın pozisyonlarından dolayı çok mutluyum. Belki de Türkiye'de bu kadar pozisyona girilen bir maç olmamıştır. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Atamıyorsunuz, kalenin içine kadar geldik yine olmadı. Pozisyon açısından çok memnunum. Hatay maçındaki pozisyonları yarınki Ballkani maçına da taşıyabilirsek bu sefer değerlendirebiliriz. Çok dikkat edeceğimiz bir maç oynayacağız. Bize iyi bir destek verilmesi gerekiyor. Önemli olan bu krizi yönetmek. Şimdiye kadar başarısız bir sezonumuz geçmedi. Biz iki kulvarda mücadele ettiğimizde zorlanıyoruz. Sakatlarımız ve sıkıntımız çoğalıyor. Leke James'in olmaması bile çok sıkıntı. Buna rağmen iki alanda da gitmeye çalışıyoruz. Yarınki maç bizim için final maçı gibi bir şey. Kazandığımız takdirde çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Taraftarın desteğine de çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

GOUTAS: "TARAFTARLA BİRLİKTE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Dimitrios Goutas, "Rakibimizin buraya futbol oynamaya geldiği tamamen aşikardır. Bizim kalitemiz belli. Taraftarımıza yarın güzel bir maç izleteceğiz. Şu anki gidişatımız iyi değil ama biz normalde çok iyi takımız. Bizim için her maç final. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu maçı yendiğimiz takdirde kendimize geleceğiz. Bu yüzden o maç bizim için çok kritik. Taraftarımızla beraber kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

'Bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsun?' şeklindeki gelen bir soruya Goutas, "Geçen yılla bu yılı karşılaştırdığımız zaman yüzde yüz hazır değilim. Hazır olmak için çalışıyorum. En büyük hayal kırıklığım ise gol atamamak. Benim işim gol atmak değil, gol kurtarmak tabii ki. Her gün çok çalışıyorum. Zamanla daha iyi takım olacağız. Gol yemek çok kötü bir his, önceliğim kaleyi korumak ve gol yememek" yanıtını verdi.

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Rıza Çalımbay, Ballkani mücadelesini önemsiyor: "Bizim için en önemli maç"
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