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Giriş Tarihi: 5.10.2022 11:37

Rıza Çalımbay’ın Avrupa’daki 27. randevusu Ballkani’yle

Rıza Çalımbay’ın Avrupa’daki 27. randevusu Ballkani’yle

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü karşılaşmasında Kosova ekibi Ballkani ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 27. maçına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 26 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag'a 2-1 yenilip, rövanş maçında da 5-0 mağlup oldu.

Sivasspor, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 kaybetti, rövanşında ise 2-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalırken, ikinci haftada ise CFR Cluj'u 1-0 mağlup etti.

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Rıza Çalımbay’ın Avrupa’daki 27. randevusu Ballkani’yle
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