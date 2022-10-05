Yeni rekor artık Bayern Münih’in

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. 3'te 3 yapan ve puanını 9'a çıkaran Alman ekibi, liderliğini sürdürdü. Buarada Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grupaşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maçaçıkarıp rekor kırdı. Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen İspanyol temsilcisi Real Madrid'i geride bıraktı. D Grubu'nda ise İgor Tudor'unçalıştırdığı Marsilya, Portekiz ekibi SportingLizbon'u 4-1 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder,62. dakikada yerini Pape Gueye'ye bıraktı. Olimpik Marsilya ilk 3 puanını alırken, Sporting Lizbon ise 6 puanda kaldı.