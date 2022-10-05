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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Yeni rekor artık Bayern Münih’in

Yeni rekor artık Bayern Münih’in
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. 3'te 3 yapan ve puanını 9'a çıkaran Alman ekibi, liderliğini sürdürdü. Bu arada Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkarıp rekor kırdı. Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen İspanyol temsilcisi Real Madrid'i geride bıraktı. D Grubu'nda ise İgor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 4-1 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 62. dakikada yerini Pape Gueye'ye bıraktı. Olimpik Marsilya ilk 3 puanını alırken, Sporting Lizbon ise 6 puanda kaldı.

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Yeni rekor artık Bayern Münih’in
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