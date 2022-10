Jorge Jesus’tan maç sonu flaş açıklama! “İyi bir yoldayız ama henüz hiç bir şey kazanmadık”

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe evinde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kazanmanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. İyi bir maç çıkarttık ve 2-0 kazandık. Bugün 2 gol attık ama 4, 5 golde olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Bu da takımımım için bir sinyal. Takımım özgüvenli, sahada maçın tamamında neredeyse her şeyi sergiliyor. Onları tebrik ediyorum. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı hedefliyoruz Türkiye ve Avrupa'da başarılı olmak için" dedi.