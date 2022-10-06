Jorge Jesus’tan maç sonu flaş açıklama! “İyi bir yoldayız ama henüz hiç bir şey kazanmadık”

"ANTRENMANLAR BENİM OYUNCU SEÇİMLERİMDE ÇOK ÖNEMLİ"

Miha Zajc'ın oynamamasıyla alakalı sorulan soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, "Zajc'ın profesyonel anlamda problemi yok. Tercihler benim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler sadece oyuncuları maçta görüyorsunuz ama hafta boyunca idmanlarda ben performanslarını görüyorum. Aynı maçtaki gibi antrenman yapın derim oyuncularıma. Antrenmanlar benim seçimlerimde çok önemli. O bölgede daha çok Arao, İsmail ve Crespo'yu değiştirerek oynattık. Aynı zamanda Mert de var, kendisi sakat. Arao da var, o da sakatlandı. Bugün Zajc oynayabilirdi, kafamda sokmak vardı ama Arda'yı almaya karar verdim. Taraftar da Arda'nın oynadığını görmek istiyor. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir. Crespo'yu dinlendirmek için çıkartmak istedim ve Arda'yı oyuna soktum. Geri kalanıyla alakalı hiçbir problem yok. Antrenör olarak seçimler yapmamız gerekiyor. Daha kötü durumda olan oyuncularda var mesela Bruma. Bruma'yı ben istedim ama Avrupa'ya yazamadık. Bazı kararlar vermek istiyoruz ve bu kararları veren benim" diye konuştu.