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Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:18

Galatasaray'dan transferde Halil Akbunar sürprizi

Galatasaray’dan transferde Halil Akbunar sürprizi

Galatasaray, sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına transfer olan Halil Akbunar'la ilgileniyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak üzere harekete geçti.

Galatasaray, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yerli rotasyonu konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ve mutlaka birkaç takviye yapmaya karar veren Sarı-Kırmızılılar, rotayı Belçika'ya çevirdi. Sezon başında 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe 'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, Galatasaray'ın radarına giren son isim oldu.

1 YILLIK MUKAVELESİ VAR
Teknik direktör Okan Buruk'un da talebi doğrultusunda, 1 yıllık mukavelesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Westerlo ile Belçika Ligi'nde 5 maçta 203 dakika şans bulan Halil, 1 gol 1 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcunun kupa maçında da 1 golü var.

FARKLI POZİSYONLAR DA GÜNDEMDE
Halil Akbunar dışında da hem yurtiçi hem de yurt dışından birçok yerli oyuncunun transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. Özellikle beklere ve santrfor bölgesine mutlaka Türk oyuncu takviyesi yapılacağı öğrenildi. 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi için Sarı-Kırmızılılar şimdiden operasyonun büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor. (Fanatik)

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Galatasaray'dan transferde Halil Akbunar sürprizi
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