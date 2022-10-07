Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haaland’ın yolu İzmir’den geçti
Giriş Tarihi: 7.10.2022

Haaland’ın yolu İzmir’den geçti

Haaland’ın yolu İzmir’den geçti

O dönem Norveç U16 Milli Takımı’nın formasını giyen Haaland, İzmir Atatürk Stadı’nda amatör maçların yapıldığı yan sahalarda 3 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol attı

Manchester City'de attığı gollerle rekorları altüst eden 22 yaşındaki Erling Haaland, henüz yıldızı parlamadan önce İzmir'de amatör sahalarda boy gösterdi. Premier Lig'de 3'ü son Manchester United derbisinde olmak üzere 8 haftada 14 gol atıp, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olan, Şampiyonlar Ligi'nde de Kopenhag'a 45 dakika attığı 2 golle 3 karşılaşmada 5 gole ulaşan Norveçli'nin yolu 6 yıl önce İzmir'den geçti.

NORVEÇ FİNALİ GÖREMEMİŞTİ
Premier Lig rekorları kırarak genç yaşında başarılarıyla dünya çapında gündemin en üst sırasındaki futbolcu olan Haaland, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ege illerinde geleneksel olarak düzenlenen U16 Ege Kupası'na 2016 yılında Norveç Milli Takımı kadrosunda katıldı. O dönem ülkesinde Bryne FC'de forma giyen genç yıldız, 18-23 Ocak 2016 tarihleri arasındaki Ege Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nın amatör maçların yapıldığı yan sahalarında 3 maçta oynadı. Haaland'lı Norveç, kupada Ukrayna ve Türkiye'ye 2-1 yenildi, Çekya ile 1-1 berabere kalarak finalleri göremeden elendi.

GOL KRALI MALİK ŞİMDİ NEREDE?
Haaland'ın 1 gol atabildiği kupada şampiyonluğa ulaşan Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyan Malik Karaahmet ise şu an TFF 3'üncü Lig'de forma giyiyor. Türkiye, finalde de ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olurken, Haalandlı Norveç'e de gol atan Malik, 3 golle turnuvada krallık unvanını aldı. O dönem Eintracht Frankfurt altyapısında yer alıp 2018'de Galatasaray'a transfer olan oyuncu, birçok alt lig takımına kiralık gönderildikten sonra bu sezon başında 3 yıllığına Çorum FK'ya imza attı. Ardından kiralık olarak 3.Lig 3'üncü Grup ekibi Çankaya FK'ya gönderildi. 2016'daki organizasyonda Haaland'ı sollayan Malik, bu sezon 3'üncü Lig'de oynadığı 5 maçta skor üretemedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Prag'da Ermenistan ve Yunanistan mesajı
Emekli maaşı zammı hesaplama nasıl yapılır? Eylül enflasyon oranı ile en düşük 2023 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Kandilde tek gün oruç tutulur mu, hangi günler tutulur? Diyanet bilgisi ile Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
UEFA güncel ülke puanı sıralaması: Türkiye ülke puanı nasıl, Türkiye kaçıncı sırada? (6 Ekim 2022)
SON DAKİKA HABERİ! ABD'den Suudi Arabistan ve BAE kararı: OPEC+ ile petrol gerilimi fitili ateşledi
SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
Saadet Partili Çebi'den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çirkin sözler
Mevlid Kandili nedir, Kandil gecesinde ne oldu? Diyanet ile Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir, ne anlama geliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Haaland’ın yolu İzmir’den geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA