Haaland’ın yolu İzmir’den geçti

Manchester City'de attığı gollerle rekorları altüst eden 22 yaşındaki Erling Haaland, henüz yıldızı parlamadan önce İzmir'de amatör sahalarda boy gösterdi. Premier Lig'de 3'ü son Manchester United derbisinde olmak üzerelig tarihindeolan, Şampiyonlar Ligi'nde deulaşan Norveçli'nin yolu 6 yıl önce İzmir'den geçti.Premier Lig rekorları kırarak genç yaşında başarılarıyla dünya çapında gündemin en üst sırasındaki futbolcu olanO dönem ülkesinde Bryne FC'de forma giyen genç yıldız, 18-23 Ocak 2016 tarihleri arasındaki Ege Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nın amatör maçların yapıldığı yan sahalarında 3 maçta oynadı. Haaland'lıHaaland'ın 1 gol atabildiği kupada şampiyonluğa ulaşan Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyanTürkiye, finalde de ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olurken, Haalandlı Norveç'e de gol atan Malik, 3 golle turnuvada krallık unvanını aldı. O dönem Eintracht Frankfurt altyapısında yer alıp 2018'de Galatasaray'a transfer olan oyuncu, birçok alt lig takımına kiralık gönderildikten sonra bu sezon başında 3 yıllığına Çorum FK'ya imza attı. Ardından kiralık olarak 3.Lig 3'üncü Grup ekibi Çankaya FK'ya gönderildi. 2016'daki organizasyonda Haaland'ı sollayan