Haaland’ın yolu İzmir’den geçti

O dönem Norveç U16 Milli Takımı’nın formasını giyen Haaland, İzmir Atatürk Stadı’nda amatör maçların yapıldığı yan sahalarda 3 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol attı
Manchester City'de attığı gollerle rekorları altüst eden 22 yaşındaki Erling Haaland, henüz yıldızı parlamadan önce İzmir'de amatör sahalarda boy gösterdi. Premier Lig'de 3'ü son Manchester United derbisinde olmak üzere 8 haftada 14 gol atıp, lig tarihinde üst üste 3 içsaha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olan, Şampiyonlar Ligi'nde de Kopenhag'a 45 dakikaattığı 2 golle 3 karşılaşmada 5 gole ulaşan Norveçli'nin yolu 6 yıl önce İzmir'den geçti.
NORVEÇ FİNALİ GÖREMEMİŞTİ
Premier Lig rekorları kırarak genç yaşında başarılarıyla dünya çapında gündemin en üst sırasındaki futbolcu olan Haaland, Türkiye FutbolFederasyonu tarafından Ege illerinde gelenekselolarak düzenlenen U16 Ege Kupası'na 2016 yılındaNorveç Milli Takımı kadrosunda katıldı. O dönem ülkesinde Bryne FC'de forma giyen genç yıldız, 18-23 Ocak 2016 tarihleri arasındaki Ege Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nın amatör maçların yapıldığı yan sahalarında 3 maçta oynadı. Haaland'lı Norveç, kupada Ukraynave Türkiye'ye 2-1 yenildi, Çekyaile 1-1 berabere kalarak finallerigöremeden elendi.
GOL KRALI MALİK ŞİMDİ NEREDE?
Haaland'ın 1 gol atabildiği kupada şampiyonluğa ulaşan Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyan Malik Karaahmet ise şu an TFF3'üncü Lig'de forma giyiyor. Türkiye, finalde de ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olurken, Haalandlı Norveç'e de gol atan Malik, 3 golle turnuvada krallık unvanını aldı. O dönem Eintracht Frankfurt altyapısında yer alıp 2018'de Galatasaray'a transfer olan oyuncu, birçok alt lig takımına kiralık gönderildikten sonra bu sezon başında 3 yıllığına Çorum FK'ya imza attı. Ardından kiralık olarak 3.Lig 3'üncü Grup ekibi Çankaya FK'ya gönderildi. 2016'daki organizasyonda Haaland'ı sollayan Malik, bu sezon 3'üncüLig'de oynadığı 5 maçta skor üretemedi.