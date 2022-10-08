Size kupa yakışır

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Ampute Futbol Milli Takımımız tarih yazmaya devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz Vodafone Park'ta oynanan yarı finalde son dünya şampiyonu Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. Milli Takım, karşılaşmaya Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran Milli Takım, finale yükseldi.AMPUTE Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, 2018 Dünya Kupası finalinde Angola'ya mağlup olduklarını hatırlatıp "Yarım kalan bir işimiz var. Onu tamamlayacağız" dedi. Çakmak şunları söyledi: "Biz güzel projeler yaptık. Bu bu çocuklar ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi konsantre oldu. Nef Stadyumu'nda Angola'dan bir alacağımız var. Müzemizde sadece eksik olarak Dünya Kupası var. 85 milyonu Nef Stadyumu'na bekliyoruz."