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Giriş Tarihi: 9.10.2022 22:54

Ampute Futbol Milli Takımı Osman Çakmak: "Allah'a şükürler olsun, mutlu ve huzurluyuz"

AA
Ampute Futbol Milli Takımı Osman Çakmak: Allah’a şükürler olsun, mutlu ve huzurluyuz

İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, çok mutlu olduklarını söyledi.

Çakmak, Nef Stadı'nda yapılan ve 4-1 kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meksika'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Angola ile yapılan finalde futbolcu olarak sahada yer alan ve penaltı kaçıran Osman Çakmak, "Çok mutlu ve huzurluyuz. Allah'a şükürler olsun. Çocuklarımın alnından, onları yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum. 85 milyona, aziz şehitlerimizin ailelerine, benim gibi kahraman gazilerimize armağan olsun." diye konuştu.

FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Dünya şampiyonluğuna ulaşan ay yıldızlı takımın önemli oyuncuları Rahmi Özcan ile Ömer Güleryüz, sevinçli olduklarını dile getirdi.

Nef Stadı'nda kendilerini destekleyen sporseverlere teşekkür eden Rahmi Özcan, "Söz konusu milli takım olunca Türk milleti her yerde bizi destekliyor. Kupamız, buraya gelen herkese ve 85 milyona armağan olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği çok fazla. Kendisi hem bize, 'Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak.' dedi. İki kez Avrupa şampiyonu olduk. Ev sahibi olduğumuz Dünya Kupası'nın burada kalması gerekiyordu. Sözümüzü tuttuk ve kupayı Türkiye'de bıraktık. Ülkemize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Ömer Güleryüz ise "Kendimizi 2018'in rövanşını almak için motive etmiştik. Buraya gelirken aklımızda soru işareti de vardı. 2018'de penaltılarda kaybetmiştik. İnsan 'acaba' demeden de duramıyor. Heyecanlı ve tedirgin çıktık. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya çok konsantre bir şekilde çıktık. Sonunda da 4-1 galip gelmeyi bildik. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Ampute Futbol Milli Takımı Osman Çakmak: "Allah'a şükürler olsun, mutlu ve huzurluyuz"
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